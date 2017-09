Válaszokat keresett, három féltestvért kapott egy nő a DNS-teszttől

A hölgy eljuttatta a nyálmintáját a 23andMe nevű, genetikai elemzéseket készítő vállalathoz, majd igencsak elképedt az eredmények láttán. Több rendkívüli dologra is fény derült ugyanis, például hogy az apja valójában nem is a biológiai apja. Jaclyn megdöbbent ugyan, de leszögezte, ez mit sem változtat az érzésein, hiszen a kapcsolatuk mindig is szorosnak bizonyult. Az igazságra úgy derült fény, hogy a vizsgálat kiderítette, Jaclynnak van egy féltestvére.

Főhősünk kétszülős családban nőtt fel, ám az édesanyjával való kapcsolata korántsem volt felhőtlen. Miután Jaclyn apja, Gary Ralph elhunyt, a nő elköltözött otthonról és otthagyta a családot. 23 évvel később derült ki, hogy a famíliának csak egy részétől sikerült eltávolodnia, hiszen a másik felét sosem ismerte.

A teszteredmény szerint Jaclynnak egészséges génállománya, brit, ír, német és francia felmenői, több mint száz rokona, valamint egy Loren Chase nevű féltestvére is van. Ezt látva a hölgy nem tétlenkedett, azonnal kutakodni kezdett a Facebookon, ahol három ilyen nevű felhasználót is talált, de egyértelmű volt, melyiküket is keresi igazából, az egyik fotón ugyanis a saját mosolyát ismerte fel egy férfi arcán. Felvette a kontaktot féltestvérével, aki izgatottan várta, hogy megismerhesse őt. Ezzel azonban még nem ért véget a meglepetések sorozata. Loren ugyanis tudta, hogy spermadonortól származik, és anno ő maga is tett erőfeszítéseket, hogy feltérképezze a családfáját, így bukkant rá harmadik féltestvérükre, Timre, aki szintén Kaliforniában él. Megismerkedésük után kezdtek szép lassan rádöbbenni, mennyi mindenben hasonlítanak. Jaclyn elmondása szerint a külseje Lorenre, míg természete inkább Timre hajaz. Tim és Loren édesanyja is mesterséges megtermékenyítésen esett át, amely megmagyarázza az eddig nem ismert rokoni kapcsolatot. Végül, de nem utolsó sorban rátaláltak egy újabb féltestvérre, Andreára is, akivel Jaclyn még nem találkozott, de a múlt héten már felvették a kapcsolatot. Mindannyian ugyanattól a spermadonortól származnak, de igazából egyikük sem ismeri a biológiai apát, s azóta is fontolgatják, jó ötlet volna-e felkutatniuk.

Daily Mail

