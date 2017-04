Válasszon mindenki!

Mégpedig az, hogy legyen kötelező a részvétel a négyévenként esedékes országgyűlési választásokon. Tudom, az értékrendem alapján ebben a kérdésben is meg kellene hagynom az emberi döntés szabadságát. De itt mégis azt mondom, hogy négyévente vegyen minden választásra jogosult erőt magán, fáradjon el szavazni, aztán válasszon egy személyt és egy pártot, akiben, amelyikben a legjobban megbízik. Ha meg nem tud, akkor hagyja üresen vagy rontsa el a szavazólapot, merthogy az is egy vélemény. Ennyit igazán megtehet a demokráciáért, ha már élvezi annak nem kevés előnyét. Közel teljes részvétel mellett komoly respektje volna az Országgyűlésnek, no meg megmenekülnénk egy nagy adag felesleges politikusi szócsépléstől. Csak a dolgukat tennék a politikusok.

– Kovács Zsolt –

