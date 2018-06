Val Kilmer is visszatér a Top Gun folytatásában

Tom Cruise a napokban jelentette be a közösségi médián egy képet is posztolva, hogy elkezdődött a Top Gun: Maverick című produkció forgatása. A filmet Joseph Kosinski rendezi.

Val Kilmer az 1986-ban készült eredeti filmben, amit az azóta elhunyt Tony Scott rendezett, Tom “Iceman” Kazanski hadnagyot, Maverick (Tom Cruise) riválisát alakította.

Kilmer tavaly decemberben beszélt először a nyilvánosság előtt arról, hogy két évig küzdött torokrákkal. A színésznek két új filmje is mozikba kerül, a Top Gun folytatása pedig 2019-ben látható majd. Az imdb.com adatai szerint egy újabb filmje, a Mark Twain and Mary Baker Eddy is előkészületben van, a produkciót színészként, forgatókönyvíróként és rendezőként is jegyzi.

– MTI –

