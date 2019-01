Vajon mire vágynak a mai fiatalok?

Miért elítélendő, avagy nem, ha egy Y vagy Z generációs munkavállaló megkérdezi a főnökét, hogy mennyi social media idő engedett meg munkaidőben? Sokszor nagyon nehéz motiválnunk egy csökkent figyelemküszöbbel bíró huszonéves munkavállalót. Megtudhatjuk az ArvaliCom közleményéből, melyek az egyes generációk vágyott munkahelyi élményének különbségei, és milyen sztereotípiákkal néznek szembe az X, Y és Z generációk tagjai.

Munkavállalói tapasztalatok

Az elmúlt években számtalan kutatás, cikk, konferencia és persze közösségi média bejegyzés foglalkozott a generációk munkahellyel kapcsolatos attitűdbeli különbségeivel. A vélemények rendkívül változatosak voltak.

„A köztudatban nagyon sok az olyan sztereotípia az Y és Z generációk tagjairól, amelynek kevés valós alapja van, ugyanakkor valóban azonosítható néhány jellemző, amelyek elsősorban a meghatározott korosztályokra érvényesek” – magyarázza Ríz Ádám, a munkavállalói élmény fejlesztésével foglalkozó EMPX Solutions tanácsadó cég ügyvezetője. Az ellentmondásos kép tisztázása érdekében az EMPX a Závecz Research Intézettel közösen két reprezentatív kutatást is végzett, amelyekben a munkahelyi élménnyel kapcsolatos elégedettséget és a munkavállalói tapasztalatokra hatással lévő szempontokat vizsgálták. Ezek alapján már lényegesen egyértelműbb lett a kép a munkavállalók tényleges elvárásairól.

Lojalitás, generációk

Ríz Ádám szerint összességében nehéz életkori és generációs mintázatokat felfedezni a munkaerő megtartása érdekében tett erőfeszítések sikerében. A szakértő szerint a lojalitás elsősorban nem generációs, hanem inkább élethelyzeti kérdés. Mégis, a kutatás vezetője számára is meglepetés volt, hogy a vártnál is jelentősebb szempont a fiatal munkavállalók számára a jövedelem. Közben a fiatalok az átlagnál magasabb arányban elégedettek a bérükkel. Mégis nagyobb arányban váltottak legutóbb a magasabb fizetésért, mint az idősebbek. Hogy is van ez? Az ellentmondás látszólagos, Ríz Ádám szerint a fiatalokat korántsem csak az anyagi juttatások motiválják. Sokkal inkább foglalkoztatja őket, hogy a munkavállalókkal együttműködve működik-e a cég, elismerik-e a munkájukat, van-e előrelépési lehetőség. Mindemellett jól szervezett-e a munkavégzés, világosak-e a munkakörök, valamint milyen a közvetlen vezetővel való viszony.

Komplexebb szempontok

Sok fiatal kevésbé tartja fontosnak az elérhető jövedelmet, ha úgy érzi, hogy befektetnek a tudásába, és hogy az adott ugrással közelebb kerülhet a céljaihoz. Van viszont egy pont számukra, amikor már nem éri meg csak a tudás miatt maradni, komplexebb szempontokat kezdenek el mérlegelni. A felsorolt szempontok fontossága egyébként nagyon hasonlóan alakul a többi korosztályban is, úgy tűnik tehát, hogy amennyiben elégedett munkavállalókat szeretnénk, korosztálytól függetlenül érdemes a fenti kritériumokra tekintettel lenni, és ezeket folyamatosan mérni. A 35 alatti korosztály munkahelyváltással kapcsolatos indokai között a magasabb jövedelem mellett az idősebbek véleményéhez képest nagyobb arányban szerepeltek a vezető személyét érintő, vagy a munkakörnyezettel és munkahelyi szolgáltatásokkal kapcsolatos megfontolások is. Az idősebb korosztályokhoz képest viszont kevésbé érdekli ezt a csoportot a munkaszervezés, a pihenőidő mértéke és a munkahelyi stressz. Mint ahogy az is, hogy mennyire stabil vállalatnál dolgoznak. Annál fontosabb számukra viszont, hogy figyelembe vegyék a véleményüket, hogy szakmailag fejlődhessenek a munkahelyükön, valamint főleg a nem irodai munkát végzők esetében a munkaidejük rugalmassága.

