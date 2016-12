Vajon mi vár a pénzünkre?

A piacok egyelőre megelőlegezték a bizalmat az új amerikai elnöknek, kiárazták a bizonytalanságot, és már a várható gazdaságélénkítésre készülnek. Erre azonban még legalább félévet várni kell. A K&H Alapkezelő szerint az alábbiakat érdemes figyelembe venni.

Csekély növekedés

Az IMF szerint javulhat a világgazdaság növekedési üteme, az idei 3,1-ről jövőre 3,4 százalékra gyorsulhat a növekedés, így alapvetően nincs ok aggodalomra a jövő évet illetően. „Azt látjuk, hogy jelenleg a kutya előreszaladt, azaz a piac most megelőlegezi a bizalmat a gazdaságnak, miközben a várható kockázatok háttérbe szorulnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaságpolitikában rejlő kiszámíthatatlanságot, a csökkenő jegybanki élékítést, az esetleges »hard« Brexitet, a jövőre esedékes holland, francia, német választások kimenetelében rejlő kockázatot nem árazták be a piacok, ezek azonban átmenetileg újabb sokkot okozhatnak majd” – hívta fel a figyelmet Kovács Mátyás, az alapkezelő szenior portfólió-menedzsere.

Félgőzzel halad

Az amerikai gazdaságot az elmúlt időszakban stabil gazdasági növekedés és erős munkaerőpiac jellemezte. A Fed decemberi kamatemelését követően 2017-ben további 2-3 kamatemelés valószínűsíthető, ebbe azonban még beleszólhat az új elnök várható költségvetési élénkítése. Az eurózóna gazdasága mindeközben félgőzzel halad előre, és az inflációs kilátások alulmúlják az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs célját. Mit tehetnek a megtakarítók? A geopolitikai kockázatok átmeneti erősödése ismét a menedékeszközként funkcionáló dollár erősödését hozhatná, a jegybank oldaláról azonban a kockázatok erősödése esetén jövőre kevesebb támogatást kapna az amerikai deviza. „Várakozásunk szerint rövid távon ugyan még folytatódhat a dollár erősödése, de 2017 végére nagyobb esélyét látjuk a 300 alatti USD/HUF árfolyamnak (310 körüli EUR/HUF árfolyamot feltételezve). A hazai megtakarítóknak érdemes az év során várható kockázatok figyelembe vételével óvatosabbra hangolni a portfoliójukat, és azt védelmet nyújtó eszközökkel kiegészíteni” – véli.

HBN

