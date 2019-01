Vajon még túl fiatal vagyok hozzá?

Amikor találkozunk egy olyan emberrel, aki iránt egyre több érzelmet tudunk táplálni, máris elkezdünk a távlati jövőről álmodozni. Szépen lassan egyre többet képzelünk a kapcsolatba, már-már ott tartunk, hogy a közös gyermekünk nevén agyalunk, holott még csupán néhány hete, hónapja tart a románc. Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó szerint nincs azzal probléma, ha valaki nagy lángon ég, s mélyen éli meg az érzelmeket. Azonban számolnia kell azzal, hogy minden kapcsolatban vannak felhős időszakok, amikor helyt kell állnunk, nem pedig meghátrálni, és hátat fordítani a gondoknak.

Közös jövő

– Eleinte az emberek rajonganak a kedvesükért, bálványozzák, valamint olyan dolgokat képzelnek el, amelyek talán nem is léteznek. Úgy vélem, hogy a másik embert és a közös jövőt mindenki olyan szépre festi, amilyenre akarja. Nem érdemes nagyon visszafogni magunkat, élvezzük ezt az időszakot is, csak közben ne építsünk nagy légvárakat, hiszen mi magunk sem vagyunk tökéletesek, és valószínűleg a másik ember sem az. Csak magunkat bántjuk azzal, ha olyan szögből világítjuk meg a szerelmünket, ahonnan csak a szépet látjuk; nincs olyan kapcsolat, ahol ne lennének problémák. Ahogy jobban megismerjük egymást, előkerülnek a különbözőségek, illetve nem mindig vagyunk a legjobb hangulatunkban, s mindezek akár vitákat is szülhetnek, ilyenkor véljük felfedezni a másik valós arcát – fejtette ki Lévai Lívia.

Nézeteltérések, feszültségek

A szakember javasolja: éljük át a lehető legtöbb élményt közösen, az együtt töltött idő mutatja meg, hogy kik vagyunk, valamint azt, hogy mennyire illünk össze. A jól sikerült közös programok szebbé és erősebbé tehetik a párkapcsolatot. Testközelből tudunk levonni valós tapasztalatokat. A távolból bármit mondhatunk; akkor tudhatjuk, hogy ki áll velünk szemben, ha a negatív oldalát is megismerjük, hiszen senki sem feddhetetlen.

– Ideális eset az, ha a két ember rendben van önmagával, szerelmesek egymásba, és jól együttműködnek. Lehetnek, sőt bizonyára vannak nézeteltérések, feszültségek, de ezeket meg tudják oldani. Ezenkívül fontos, hogy egy idő után mindketten vágyjanak a közös gyermekre.

Aki régebbi kapcsolatában (vagy a szülei kapcsolatában) nagyot csalódott, annak általában több idő kell ahhoz, hogy megbízzon a másik emberben, és a kapcsolat elmélyülhessen”

– mondta.

A gyermek érkezése

A párkapcsolati tanácsadó úgy véli, hogy csak egy jól működő párkapcsolatban kellene a közös jövőről, család­alapításról beszélni. Fontos, hogy mindkét fél rendben legyen önmagával, tudja, hogy mit akar az életében elérni; van az a pillanat, amikor a visszatáncolás már nagyon késő. Az ismerősök gyermekeivel töltött idő értékes tapasztalatot adhat, sok felmerülő kérdésünkre választ kaphatunk. Van, aki hónapok óta nagyon vágyik gyerekre, azután pár napot kisgyermekes családdal tölt, és hirtelen elmúlik a gyerekek utáni vágya. Az apróság érkezésére nem lehet teljesen felkészülni, hiszen új élményt, új tapasztalatot jelent. – Manapság a fiatalok számtalan rossz példát láthatnak; nem szabad hagynunk, hogy bármelyik is elvegye a kedvünket.

Azt gondolom, hogy nem kell összeházasodni, sem gyermeket vállalni csak azért, mert ketyeg a biológiai óra, vagy mert a párjuk nagyon szeretné, esetleg a család ezt várja el. Szülhet fiatalon vagy idősen, de nem kötelező utódot nemzeni. A házasságot és a gyermekvállalást azonban tegyük megfontoltan, felelősségteljesen, őszintén, szívből”

– mondta végül.

– Nagy Emese –

