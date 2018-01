Vajon lehetett-e zsidó Árpád fejedelem?

– Mivel nagyon kevés a forrás, ezért nagyon sok elmélet van a magyarok történetével kapcsolatban is, mint például a honfoglalás előtti eredetről. Eközben jött a felismerés – nemcsak nekem, hanem másoknak is –, hogy a magyar törzsek Levédiában ahhoz a kazár birodalomhoz tartoztak, amelynek az akkori vezetői és a lakosság nagy része korábban már zsidó hitre tért. A kérdés: vajon a magyar törzsek ehhez hogyan viszonyulhattak? – vetette fel Szántóné dr. Balázs Edit a polgári új év első előadásán a Zsidó Szabadegyetemen, a Hitközség kultúrtermében. Az előadó hangsúlyozta: mindezek csak elméletek, nem véletlenül szerepel a kérdőjel előadásának címében.

A történész arra is kitért, hogy az említett korszakról nagyon keveset tudhatunk, ugyanis alig maradtak fenn források, magyar eredetűek pedig egyáltalán nincsenek. A magyar honfoglalásról is a legkorábbi feljegyzés legalább 250-300 évvel későbbi korból származik, Anonymus 12–13. században keletkezett gestájából.– Elsősorban a Bizánci Birodalomból vannak forrásaink, melyek Bölcs Leó és Bíborbanszületett Konstantin nevéhez köthetők. Emellett arab forrásokat is ismerünk, hiszen az Arab-félszigettől északra zajlottak ezek a történelmi események – mondta.

Fotó: Matey István

– A kazár birodalomban minden vezető – a társadalom felső rétegének nagy része – zsidó hitre tért. Őket a közemberek közül is sokan követték, ám még így is vallásilag sokszínű maradt Kazária lakossága; voltak törökök, kazárok, mohamedánok és keresztények is. A magyar törzsek akkori vezetője Levédi volt (kiről Levédiát is elnevezték), aki egy nemes kazár nőt vett el feleségül; alávetettje, szövetségese volt a kazár birodalomnak, így nehéz lenne elképzelni, hogy esetleg nem érintette meg őket is ez a vallás – fejtette ki az előadó, hozzátéve, Levédiában történhetett a magyar nép etnikai kialakulása. Szántóné Balázs Edit előadásában elmondta azt is: Árpád azáltal vált fejedelemmé, hogy elfogadta a kazár fennhatóságot. Így pedig akár még az is feltételezhető, hogy a zsidó vallást is felvette.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA