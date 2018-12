Vajon a játék beleillik az orromba?

Az apró játékok, kicsiny játékrészek könnyen válhatnak hallójárati vagy orrüregi idegentestekké.

A gyermeki öröm a karácsonyi ajándék láttán méltó jutalom az ajándékozóknak. Az ünnepnapok nagy részét azután kitölti az ajándékokkal, az új játékokkal való ismerkedés, foglalatoskodás. A gyermekek kifejezetten vonzódnak a színes, alakban és méretben változatos, sokszor fejtörést és próbálkozásokat igénylő, sok darabos, összerakós játékokhoz. Azonban nem mindegyikük veszélytelen! Az apró játékok, kicsiny játékrészek könnyen válhatnak hallójárati vagy orrüregi idegentestekké – osztotta meg a Naplóval dr. Rezes Szilárd Gyula, a Debreceni Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója.

Dr. Rezes Szilárd Gyula | Fotó: magánarchívum

– A kicsiny gyermekeket erős belső ösztön hajtja, hogy megismerjék a körülöttük lévő világot, kitapasztalják a környezetük és önmaguk határait. Ezen megismerési folyamat részeként előfordul, hogy a legkülönfélébb dolgokat próbálnak meg a szájukba venni, és más testnyílásaikba, az orrukba, a fülükbe illeszteni. Az apró karácsonyi játékok ebben a kitapasztalási folyamatban akár veszélyforrást is jelenthetnek. Ezért nagyon fontos betartani azt a szabályt, hogy kicsi, 3 év alatti gyermekek kezébe ne adjunk, vagyis ne ajándékozzunk apró tárgyakat, játékokat! A kisméretű lenyelt idegentestek többségéről a szülők nem is szereznek tudomást. A gyermek nem tulajdonít neki jelentőséget, gyakran nem is szól róla. Azonban a hallójáratba nyomott vagy az orrba becsúszott, és onnan már a gyermek által kivenni nem sikerült idegentestek előbb megszeppent elcsendesedést, majd töredelmes bevallást eredményeznek. A szülők ezután riadtan keresik fel az ügyeleti ambulanciát – tudtuk meg a klinikavezetőtől.

Komolyabb következmény

A hallójáratba került apró tárgyak kevésbé veszélyesek, mint az orrüregiek. A hallójárat természetes anatómiai görbülete, valamint a bőr érzékenysége miatt nem jutnak túl mélyre, és a bőrt sem gyakran sértik meg. Szakszerű eltávolításuk a fülészeti vizsgálat után történhet mosással, szívóval, csipesszel vagy fogóval. Az igen ritkán előforduló dobhártyasérülés esetén hallásvizsgálatra lehet még szükség. A balesetről értesülve az orrüregi idegentestek sokkal riasztóbbak a szülők számára, mert ekkor felmerül a gondolat, hogy mi történik, ha a tárgyat a gyermek beszippantja, és az bekerül az alsóbb légutakba, a tüdőbe, és ott még komolyabb problémát okoz. Szerencsére az orrüreg anatómiai szerkezete, az orrüreget szűkítő orrkagylók sokszor akadályt képeznek az idegentest mélyebbre jutásában, azok az orrbemenetben vagy a kagylók alatt akadnak meg. Amennyiben többszöri orrfúvási kísérlettel az eltávolításuk sikertelen, szakorvosi segítséget igényelnek, mivel a sokszor sima, gömbölyded felszínű, és az orrváladéktól csúszóssá váló idegentest szakszerűtlen eltávolítási kísérlet során ténylegesen mélyebbre nyomódhat. A baleset örömteli befejezése, amikor az ügyeletes kollégától a szülő a popcorn magot, a matchboxkereket vagy a legófigura-cipellőt zsebkendőbe csomagolva a kezébe kapja.

Az adventi és karácsonyi időszak idegentest balesetei véletlen események, melyek a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak. Természetesen a fokozott odafigyelés, az önmagunk, a gyermekeink, a szeretetteink iránti felelős magatartás sokat segít ezek megelőzésében, biztosítva az ünnep maradéktalanul örömteli és kellemetlen eseményektől mentes megélését. Ha a balesetek mégis megtörténnek, jó tudni, hogy a Klinikai Központban 24 órán keresztül folyamatos sürgősségi és speciális szakorvosi segítség áll a betegek rendelkezésére az ünnepek alatt is.

– Barak Beáta –

