Vágyzavarok az első helyen

Manapság a gyermekvállalást számtalan tényező befolyásolja, akár a pár anyagi helyzete, a munkahely megléte, karrierépítési tervek. Éppen ezért talán eszünkbe sem jut, hogy a gyermek megléte esetleg felboríthatja a kedvesünkkel való szexuális életünket is. Hiszen csak arra tudunk koncentrálni, ami éppen körülöttünk van, jövőtervek, pillanatnyi anyagi helyzet, ezért fel sem merül, hogy netán a nemi életet is befolyásolhatja a családalapítás. Dr. Csörsz Ilona klinikai szakpszichológust kérdeztük a szóban forgó problémáról, ami legrosszabb esetben a párkapcsolatot is veszélybe sodorhatja.

Fontos, hogy a párok nyitottan tudjanak beszélni szükségleteikről.” Csörsz Ilona

A saját nemi tengely

A szakpszichológus a kezdetekben arról beszélt, hogy a szexuális viselkedés tanult magatartás, így tanult jellegéből következően gyakorlással jelentősen fejleszthető, a tapasztalatok egyre „képzettebbé” tesznek ezen a területen. – Egy pár szexuális életét jelentősen befolyásolja, hogy annak tagjai mennyire elégedettek nőiességükkel, illetve férfiasságukkal, hogyan alakult a két fél pszichoszexuális fejlődése. Hol helyezték el magukat a saját nemi tengelyükön, mennyire tekintik magukat nőiesnek, illetve férfiasnak. Majd a párkapcsolat kialakulása után ez az előzetes önkép elkezd módosulni a partner visszajelzései által, ami egyaránt jelenthet pozitív vagy negatív irányú eltolódást.

– Nyilvánvaló, hogy az összeszokás hosszabb folyamat, de a rutintalanságot jól kompenzálja a kezdeti tűz. Majd szép lassan kialakul valamiféle szokásrend, hogy hogyan vagyunk mi együtt, milyen gyakran, milyen formában. Például kinek milyen szükséglete van, akár elő- és utójáték kapcsán, és ideális esetben erről képesek nyitottan beszélni a párok. Nagyon fontosnak érzem, hogy a saját szexuális igényeikről, vágyaikról nyíltan tudjanak egymással kommunikálni, ne legyen ez tabutéma. Hiszen a szexuális kielégítetlenség okozta frusztráció áttevődik a mindennapokba, jelentős feszültséget okozhat a párok között – hangsúlyozta a szakember.

Szexuális közeledés

Csörsz Ilona a vágyzavarokról is említést tett. Míg régebben az erektilis diszfunkciók okozták a szexuális problémát, most a vágyzavarok állnak az első helyen, ez a legjellemzőbb tünet, amely a két fél közé állhat. – Ha a női vágyzavarokat közelebbről megnézzük, akkor valamiféle kedvetlenség, elzárkózás és passzivitás költözött a vágy helyére. Ha a gond mélyét vizsgáljuk, gyakran láthatjuk a nő eredendő családjában, hogy neki lányként milyen konfliktusai voltak az apjával. Vagy éppen az anya hogyan utasította el vagy húzódott el a férje szexuális közeledésétől, és a nő tulajdonképpen ezt „másolja” le, ismétli meg a saját párkapcsolatában.

Azonban férfiak esetében is megjelenik a vágyzavar, de ott e mögött lehet egy munkahelyi teljesítménykényszer, túlzott elvárások. Találkozom olyan esettel is, amikor a férfi pszichoszexuális fejlődésekor, például fiatal férfiként olyanokat hallott a szüleitől, ami hatással lehet jelenlegi nemi életére. Felhívhatták a figyelmét, nagyon kell vigyázni, nehogy véletlenül teherbe ejtsen egy lányt, és ez olyan erős beépült gátlás lesz a férfiban, hogy akkor sem oldódik ez fel benne, amikor már kívánatos lenne, tehát megnősült és gyereket szeretnének – tette hozzá.

A krízis lehetőségével

Sokszor lehet hallani, hogy a gyermek születése szinte mindent megváltoztat, viszont legtöbbször nem is értjük, hogy miként hathat az új jövevény érkezése a felek jövőbeli szexuális életére. A szakértő szerint a gyermek nélküli létből a kisgyermekes családba való átmenet jelentős családi életciklus-változás, és mint minden változás, magában rejti a krízis lehetőségét. – Az anyák elsősorban arról számolnak be, hogy már nem az önös érdek számít, hanem a gyerekek érdeke a legfontosabb, azt helyezik előtérbe. Van, aki ezt úgy fejezi ki, hogy már nincs jelen a szenvedély, a biztonság sokkal elengedhetetlenebb lett. Tehát valóban fontos, hogy valamiféle új egyensúly alakuljon ki, újfajta együttműködés szülőként és házastársként egyaránt – hangsúlyozta.

– Nagy Emese –

Ha gyermek születik, lankadhat a vágy?

Vannak nők, akik azt érzik, hogy a gyermek születése után a párjuk nem nőként, hanem anyaként tekint rájuk. Ez természetesen az édesanya énképét megzavarhatja, számtalan vitát is szülhet, miközben lehet, nincs is rá ok, egyszerűen meg kell találni mindkét félnek a kellő egyensúlyt. Senki nem születik tökéletes szülőnek, embernek, és nyilván egy férfinak is új helyzet, hogy a kedvesét láthatja egy teljesen más szerepben.

Szintén gátló tényező a nehéz szülés…” Dr. Csörsz Ilona

Dr. Csörsz Ilona úgy véli, hogy a gyermek születése után számos tényező befolyásolja, hogy hogyan és mikorra áll vissza a régi rend. Sok család ilyenkor költözik önálló lakásba, ami segítő faktor lehet, viszont az egy ágyban való alvásra ügyelni kell, hiszen az megnehezítheti a rendszeres szexuális együttlétet. – Szintén gátló tényező a nehéz szülés, amely negatív hatással van a későbbi nemi életre, hiszen a nő aggódhat az újabb teherbe eséstől és ez az aggódás még akkor is fennállhat, ha egyébként fogamzásgátló tablettát szed. De a menzeszzavarok is idesorolhatók, például a gyakori és elhúzódó vérzés szintén megakadályozza a férfi közeledését – mondta.

Megalapozott párkapcsolat

A terhesség után a legtöbb anyukán némi felesleg marad, amivel sok nő elsőre nem tud megbarátkozni, s ez szintén heves vitákat szülhet a kapcsolatban. Az önmagunkkal való elégedetlenség a párkapcsolatunkra is nagy hatással van, és ha nem engedjük, hogy a kedvesünk segítsen, nem hisszük el a „ránk néző”, pozitív szavait, akkor egy idő után azok elmaradhatnak. – Azt látom, hogy egy jól megalapozott párkapcsolatban a jó szexualitású férfinál nem gond, hogy a kedvese felszedett néhány kilót, nem gátolja az ő szexuális összhangjukat.

Azonban amikor a férfi vágya lanyhulni kezd, nyilvánvalóan fontos, hogy a nő próbáljon több időt szánni magára, testi higiénéjére, régi alakja visszaszerzésére. De sok esetben inkább a házaspár egyéb konfliktusai vezetődnek le a szexualitás hiányában vagy elutasításában – tette hozzá.

Párterapeuta

A szakember szerint a jól működő szexuális élet visszaadja az egyén és a pár belső egyensúlyát, így nem látja problémának, ha előre megbeszélt időpontban vannak együtt. De természetesen a „lopott óráknak” ugyanolyan izgató hatása lehet. Nagyon elfoglalt házastársak esetén párterapeuták is javasolják, hogy előre írják be a naptárukba, hogy mikor tudnak majd együtt lenni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA