Vádemelés a szerepi alkoholmérgezés ügyében

A vádirat szerint a büntetett előéletű vádlott 2017. évben munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, 2017. augusztusától kezdődően kibérelt egy Debrecen közeli tanyát, ahol illegálisan szeszesital-előállításba kezdett.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség közlése szerint a férfi ismeretlen személyektől 2-3 heti rendszereséggel vásárolt ellenőrizetlen minőségű és összetételű metil-alkoholt is tartalmazó szeszt 20 literes kiszerelésben. Eredeti üres szeszesitalos palackokat halmozott fel, aromákat, adalékanyagokat, színezékeket szerzett be és 150 literes hordóba vegyítette azokat az alkohollal. A vádlott a kereskedelmi forgalomban kapható, az általa felhasznált üvegek tartalmához megtévesztésig hasonló színű, ízesítésű szeszesitalt állított elő, a palackokat hamis címkével, zárjeggyel látta el és a kupak lezárására alkalmas eszközzel is rendelkezett.

A debreceni férfi 2017. augusztusa és december hónap közepe közötti időszakban mintegy 500 liter hamis szeszt készített értékesítési céllal. A vádlott egy ismerősének a fenti időszakban rendszeresen adott el a hamis szeszesitalból, aki továbbértékesítette azt, így több üveg került Szerep községbe.

A sértettek a metil-alkoholt is tartalmazó, illegálisan előállított szeszesitalt 2017. december 16-án és 17-én vásárolták meg, abból maguk, családtagjaik és ismerőseik 2017. december 18-án fogyasztottak eltérő mennyiségeket.

A metil-alkohol mérgező hatása általában december 19-én jelentkezett, három sértett súlyos mérgezést szenvedett, életüket a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. Négy – köztük két kiskorú – sértettnél a mérgezés enyhe lefolyású volt, azonban két sértettnél a szervezetükbe került metil-alkohol agyi oxigénhiányos állapotot idézett elő, ami a halálukhoz vezetett – tájékoztatott a főügyészség.

A vádlott szeszesital előállításához szükséges végzettséggel, szaktudással nem rendelkezett, emellett nagyfokú gondatlansága vezetett a mérgezéshez és okozta két sértett halálát.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádiratban vele szemben végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

