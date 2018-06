Vádat emelhetnek a kórházi szarkák ellen

Egy debreceni kórház ápolónője tett bejelentést a rendőrségre április 18-án 2 óra körül arról, hogy a munkahelyén ismeretlenek eltulajdonították a mobiltelefonját, valamint azt is elmondta, hogy több beteg is jelezte, hogy ők sem találják értékeiket. A rendőrök a helyszínre mentek, ahol széleskörű adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, amelynek eredményeként azonosították a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható 19 éves D. Gézát és 17 éves társát. A debreceni járőrök a kapott személyleírás alapján a két fiatalt még aznap elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatásukat követően a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására, amelyet a Debreceni Járásbíróság április 20-án elrendelt.

A nyomozás adatai szerint a két fiatal bement a kórház egyik kórtermébe és az alvó betegek szekrényeiről ellopták a mobiltelefonokat. A gyanúsítottak távozáskor észrevették az ápolónő nővérpultban hagyott telefonját is, így azt is eltulajdonították. Az eddigi adatok szerint a 19 éves bojti férfi és fiatalkorú debreceni társa több hasonló bűncselekmény elkövetésével is kapcsolatba hozható.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a gyanúsítottakkal szemben hat rendbeli kifosztás bűntett, valamint három rendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást, amelyet a napokban befejezett, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal továbbította a járási ügyészség részére.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

