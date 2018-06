Uzoma a Lokiba tart?

Még csak pár napja ért véget a bajnokság, azonban – ahogyan azt ilyenkor megszokhattuk – máris szivárognak ki az átigazolási hírek a zuhanyhíradóból.

Mint ismert, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő nem tudta meghosszabbítani első osztályú tagságát, ezért az őszi szezont az NB II-ben kezdi meg. Mindez azt is jelenti, hogy a szabályok értelmében Újvároson nem szerepelhet idegenlégiós, vagyis a külföldi állampolgárságú játékosok biztosan elhagyják a klubot. Köztük van a huszonnyolc esztendős Eke Uzoma is, aki egész szezonban megbízható teljesítményt nyújtott narancssárga-feketék védelmének bal oldalán. Sajtóhírek szerint a Budapest Honvéd és a DVSC is szívesen szerződtetné a szabadon igazolható nigériai futballistát.

Sigér: MTK?

Szintén a balmazújvárosiakhoz kötődő hír, hogy a csapatkapitányuk, Sigér Dávid is meglehetősen kapós. A középpályást még az ősszel hírbe hozták a Ferencvárossal, állítólag a zöld-fehérek érdeklődése tartós a játékos iránt. Sigér szintén képben van az MTK-nál is, ha a másodosztályból most feljutott kék-fehéreket választaná, ismét együtt dolgozhatna a korábbi újvárosi vezetőedzővel, Feczkó Tamással. Lehet, éppen ez fog dönteni az esetleges aláíráskor.

Varga érdekli a Vidit

A Debrecen támadója, Varga Kevin a mögöttünk hagyott pontvadászatban robbant be a köztudatba. A 22 éves labdarúgó az U21-es válogatottság után most a felnőtt keretbe is bekerült, nem véletlen tehát, hogy felkeltette a Videoton érdeklődését.

Az elmúlt szezonban kölcsönben szerepelt a Lokiban Bódi Ádám, aki a székesfehérváriak válogatott játékosa, ezért a nyáron visszakerült a játékjoga a Vidihez. Az a következő hetekben dől el, marad-e a piros-kékeknél a középpályás, vagy visszakerül Debrecenbe.

Rövidebb lesz a szünet

Az MLSZ elnöksége rövidebb NB I-es téli szünetről határozott. Kiemelten hosszú a magyar profi bajnokságok téli szünete, és ennek a futball színvonalára gyakorolt kedvezőtlen hatásáról több hazai és külföldi szakember is elmondta már véleményét. Tény, a stadionok felújítása előtt hazánkat a térség leghosszabb téli szünete jellemezte. Az MLSZ elnöksége olyan NB I-es bajnoki naptár kidolgozását kérte, amely – az adott körülmények, közöttük a stadionok pályafűtésének megléte mellett – a lehető legrövidebb téli szünet megtartását iktatja be az idény során. Ez a gyakorlatban már az induló új szezon esetében is „folyamatosabb” játékot, rövidebb szünetet jelenthet a szurkolók számára.

A szabályozás részleteit az MLSZ elnöksége következő ülésein véglegesíti.

