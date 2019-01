Üveg előtető a Révész téren

Régi debreceni fotókon a Kistemplom mellett, a Révész téri félköríves, földszintes épület tér felőli részén kis, üvegből készült előtető látható. Abból mára szinte csak az azt tartó díszes, öntöttvasból készült konzolok maradtak. (Egy-két helyre kisebb, csúnya műanyag lapokat szereltek fel rá.)

– Tervbe vettük a Révész téri épületsor előtetőjének a helyreállítását – közölte lapunkkal Szakács György, az ottani református gyülekezet vezető lelkésze. Kifejtette: újra üveglapokat szeretnének oda felrakatni, de sajnos egy tavaly végzett állapotfelméréskor az derült ki, hogy a fémelemek mára annyira elrozsdásodtak, megrepedeztek, hogy azok ezt már nem bírnák el, nem tartanák meg. Azok cseréje igencsak sokba kerülne, emiatt ennek a megvalósítása későbbre tolódik – tette hozzá.

Szakács György szerint ami most ennél sürgősebb, az a Kistemplom felújítása vagy az I. világháború idején, 1918-ban ágyúalapanyagnak elrekvirált, 30 mázsás nagyharang pótlása. Aztán következhetne a Révész téri – a XVIII. század óta a református egyház tulajdonában lévő – épület­együttes díszeinek és az üvegtetőnek a helyreállítása. A tér díszkövekkel való burkolását is be lehetne fejezni – fogalmazott a vezető lelkész.

OCs

