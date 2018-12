Úttörő ruhába bújva, óvodást játszva

Dézsi Sándorné köszöntötte a megjelenteket, majd Buka Imréné, a klub vezetője elmondta, hogy örömmel látja a közösségükben Vajdaházi Imrénét, aki a nyugdíjasok megyei szervezetének képviselőjeként jelent meg.

Az elmúlt másfél évtized történetének rövid ismertetése után ez az alkalom a szórakozásé, a vidámságé lett. Buka Imréné volt a műsorvezető. Elmondta, hogy a klub tagjai a család évéhez kapcsolódva több olyan tréfás jelenetet mutatnak be, amely velük történt az elmúlt időkben.

Előbb a régi óvodai időből Csuti óvónéni játékfoglalkozását idézték fel. Később úttörő ruhába öltözve, úttörődalokat énekelve vonult be a csapatvezető és egy őrs. Dalos játékukkal szórakoztatták és nótázásra hangolták a sokadalmat. Mindkét humoros játéknak érdekessége volt, hogy az óvó néni is és a csapatvezető is az a személy volt, aki évtizedekkel ezelőtt betöltötte azt a hivatást, tisztséget.

A Monorról érkezett BOR-óka zenekar erdélyi dalcsokrokat adott elő. A biharkeresztesi Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület és a Citera Együttes hajdúsági és bordal csokorral köszöntötte a születésnaposokat. A Szarkaláb Néptánc Együttes a BOR-óka zenéjére ropta a néptáncot. A székely köszöntő szívhez szóló dalával ért véget az ünneplés. Buka Imréné azt kívánta minden résztvevőnek, hogy a következő ilyen jeles évfordulón is legyenek jelen.

– Vmirjáncki József –

