Ütközött három teherautó, tűz ütött ki egy család konyhájában

Hajdú-Bihar – Avar lángolt az autópályánál és Nyírábrány belterületén is, Debrecenben kigyulladt egy számítógép, Püspökladányban egy üzemcsarnok füstelszívója okozott fennforgást. Mindezen felül balesetek is tarkították a katasztrófavédelem, illetve a rendőrség munkatársainak hétfőjét, a 4-es főúton több karambol is történt.