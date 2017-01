Útépítésben csak a fagy jelent akadályt

A januári rendkívüli hideg időjárás miatt a független mérnök a munkavégzést felfüggesztette, további intézkedésig minősített földmű építése nem lehetséges. Többek között ezt a választ kaptuk az autópálya-építés beruházójától, a NIF Zrt.-től arra a kérdésre, hogy az időjárás mennyire befolyásolja a megyében megkezdett munkákat. A válaszból az is kiderül: decemberben, a normál időjárási körülmények között anyagbeszállítást, humusz leszedést, régészeti feltárásokat, töltés-, vízelvezető-, próbacölöp építést és terhelést végeztek. A januári leállás után anyagbeszállítás, szalagkorlát bontás, szádfalas munkatér lehatárolás történik. Most nyílt lehetőség a normál körülmények között járhatatlan, lápos, mocsaras szakaszok alkalmatlan fedőrétegének eltávolítására, feltöltésére is. A földbe kerülő szerkezeti cölöpök betonozása is lehetséges a munkavégzésre vonatkozó technológia betartása mellett.

Néhány hetes munkakiesés még nem veszélyezteti a határidőket

A több hete tartó fagyos időjárás miatt a független mérnök felfüggesztette a tavaly elkezdett gyorsforgalmi utak építését – tudtuk meg a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatójától, Loppert Dánieltől.

Mint arról már többször beszámoltunk, az uniós és állami forrásból finanszírozott autópálya-építés megyénket is több helyen érinti, ám ahogy azt kérdésünkre válaszként megkaptuk, egyik helyszínen sem kell tartani határidőcsúszástól az építkezés leállása miatt.

Az M35-ös autópálya első ütemét tavaly júliusban kezdték a 4-es főút és a megépítendő 481-es főút között. Az 5430 méteres, kétszer kétsávos, leálló- és középső elválasztó sávval, 26,6 méter koronaszélességgel, 17 milliárd 237 millió forintból épülő út tervezett befejezési határideje 2018 januárja.

A másik helyszín, ahol a hidegre fordult időjárás miatt szünetel az útépítés, az M4-es autópálya Berettyóújfalu és a Nagykereki országhatár közötti szakaszának első üteme. A 15,2 milliárd forintos költséggel megvalósuló, ötven méter híján 3 kilométer hosszú, kétszer kétsávos út építését tavaly novemberben kezdték és ez a rész, valamint a teljes szakasz várható befejezése 2019 januárja, hacsak az időjárás nem szól közbe ennél is jobban.

– HBN-ÉP –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA