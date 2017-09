Ütemterv szerint készülnek megyénkben az új autópálya szakaszok

A Debrecen nyugati határa és Berettyóújfalu között készülő M35-ös sztráda első, 5,4 kilométeres szakaszának készültségi szintje jelenleg már 74 százalék – tájékoztatta a hajdú-bihari Naplót a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A 20,2 kilométer hosszú II. ütem építői eddig a munka 29 százalékát végezték el. Az M35-ös autópálya új részét a 47-es főúttal a repülőtérről délre összekötő 5 és fél kilométeres, 481-es út kivitelezői szintén jól állnak, vállalásuk 68 százalékával végeztek ezidáig. Az autópálya Berettyóújfalu után M4-es néven Románia felé kanyarodik. Annak építését nemrég kezdték el, így ott az első, csaknem 3 kilométer hosszú ütem egyelőre 12 százalékban készült el, míg a második 26 és fél kilométeres szakasz előkészítői fázisban tart.

Az M35-ös autópálya folytatását tavaly júliusban kezdték el építeni. Azóta az első, Debrecen délnyugati részénél húzódó szakaszon végeztek a humuszleszedéssel, a régészeti munkákkal, a töltésalapozásokkal, a töltésépítésekkel, a közműkiváltásokkal. A pályaszerkezet építésének készültségi szintje most 60 százalék. A műtárgyak közül ugyancsak készen vannak az alapozások, a pillérek, a fejgerendák, beemelték a tartókat. Jelenleg a pályalemez építésén dolgoznak.

Nagy reményekkel telve

A debreceni repülőtértől délre épülő, a 47-es főutat majd az M35-ös új szakaszával összekötő 481-es útról tavaly ősszel a helyszínen azt mondta Papp László, Debrecen polgármestere, hogy ez az út óriási segítség lesz a településen élőknek. Egyrészt a teherforgalom nagy részét kiviszi a városból és ezzel nem terheli a megyeszékhely útjait, lakosságát, másrészt bekapcsolja a repülőtér mellett létesülő új gazdasági övezetet, a déli ipari parkot – itt lesz például az autóbuszgyár – a gyorsforgalmi úthálózatba.

Fotó: Matey István

A 481-es számú főút kialakításának pillanatnyi állásával kapcsolatban arról tájékoztatott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy eddig befejezték a humuszleszedést, a régészeti munkákat, a töltésalapozást, a töltésépítést és a közműkiváltásokkal is elkészültek. Ugyancsak készre jelentették a műtárgy alapozásokat, a pilléreket és a fejgerendákat, illetve a tartók beemelése is megtörtént. A pályaszerkezet építésének készültségi foka jelenleg 60 százalékos. Most a pályalemez építése folyik.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő tavaly októberben nemzetstratégiai célnak nevezte az M35-ös és az M4-es által megvalósuló autópálya összeköttetést Románia nyugati részével. Kiemelte, hogy a sztrádaépítés Biharnak a gazdasági, a közlekedési és az infrastruktúra területén nagy előrelépést jelent. – Kulcskérdés, hogy közúton és vasúton egy órán belül elérhető legyen Nagyvárad. Az autópálya fejlesztéssel az első rész megvalósul. Ez nem pusztán Debrecennek és Hajdú-Biharnak jó, hanem ez egy országos fejlesztés – fogalmazott Kósa Lajos.

Hozzáláttak az útalaphoz

Az M35-ös második ütemének kialakítása során mostanra szintén végeztek a humusz eltávolításával, a régészeti munkákkal és a töltésalapozással. A töltésépítés jelentős része is kész. Ugyanakkor a burkolatalap kialakítását még csak 3,3 kilométer hosszon fejezték be. A hidaknál elhelyezték a közbenső támaszok szerkezeti cölöpjeit, a cölöpösszefogó gerendákat, a pilléreket, valamint a fejgerendákat. A vízelvezetési és közműkiváltási problémák megoldásán is fáradoznak.

Jól használták ki a jó időt

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint a kivitelezési munkák mindenütt a tervezett ütemezés szerint haladnak. Ennek köszönhetően az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu közötti első szakasza, valamint a 481-es főút várhatóan már 2018. év elejére elkészül. A beruházás második, a 481-es és Berettyóújfalu közötti részét jövő év végén vehetik birtokba az autósok. Az M4-es első szakaszát 2019. első negyedévében, a második szakaszát 2020. első negyedévében tervezik átadni a forgalomnak.

HBN–Orosz csaba

Az építők és a költségek

Az M35-ösnek a 4-es főút és a 481-es főút közötti részét a Colas Hungária–Colas Út Konzorcium építi, 17,2 milliárd forintért. A 481-es kivitelezését az STR Építő Kft. végzi, 4,9 milliárd forintért. Az M35-ös második ütemének kialakítását a HÓDÚT Kft. és a Duna Aszfalt Kft. vállalta 46,9 milliárd forintért. Az M4-es első szakaszának kivitelezését a HÓDÚT Kft. és a Duna Aszfalt Kft. végzi nettó 15,2 milliárd forint értékben. A második szakasz nyertes vállalkozói a HÓDÚT Kft., a Duna Aszfalt Kft. és az A-Híd Zrt. A kivitelezés ott 83 milliárd forintból valósul meg.

