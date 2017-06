Utcát neveztek el Richter Gedeonról Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése április 27-i ülésén döntött arról, hogy a Medvefű utca elnevezését Richter Gedeon utcára változtatja. Az új névtábla kihelyezése 2017. június 20-án megtörtént, a közterület a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Parkban található, ahol egyébként a Richter Gedeon Nyrt. Biotechnológiai Üzeme is működik. A névváltoztatást a Debreceni Ipari Park Akadémia Kft. ügyvezetője kezdeményezte, amelyet a Richter vezérigazgatója, Bogsch Erik is támogatott – áll a debreceni önkormányzat közleményében. „Nagy megtiszteltetésnek érezzük – a vállalat és jómagam nevében is mondhatom –, hogy a város e nemes gesztussal öregbíti Richter Gedeon hírnevét.

A huszadik század meghatározó gyógyszerészében kiváló üzletembert és hazafit is tisztelhetünk, akinek emlékét, innovatív szellemiségét mi magunk is ápoljuk. Különösen örülünk annak, hogy az országban elsőként Debrecenben neveztek el utcát Richter Gedeonról, mert számunkra a város kiemelt fontossággal bír.

Debrecenben valósíthattunk meg egy olyan fontos stratégiai, magas hozzáadott értékű beruházást, amely a debreceni városvezetés támogatása nélkül és a debreceni egyetemmel ápolt kiváló szakmai kapcsolatok nélkül aligha jöhetett volna létre” – nyilatkozta Bogsch Erik.

Fotó: debreceni önkormányzat

„Nagyon fontos volt számunkra, hogy a gyógyszeripari vállalat öt évvel ezelőtt Debrecent választotta új biotechnológiai üzemének helyszínéül. A város mindig is fontosnak tartotta a magas hozzáadott értékű iparágak jelenlétét. A Richter Gedeon Nyrt. fejlesztési elképzelései tökéletesen beleillenek gazdaságfejlesztési programunkba, ezért a cég a továbbiakban is számíthat a város támogatására. Az új utcanévvel egyrészt a cég előtt, másrészt a magyar tudománytörténet egyik legnagyobb alakja előtt szeretnénk tisztelegni” – nyilatkozta Papp László polgármester.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA