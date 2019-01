Utcai harc hó, jég ellen

A hétfő délelőtti verőfényes napsütésnek, valamint az olvadásnak köszönhetően a megyeszékhelyen is sokan döntöttek úgy, hogy itt az ideje nekiveselkedniük az ingatlanjaik előtti területek megtisztításának, illetve folytatniuk a minapi keményebb hideg miatt félbe hagyott takarítást.

A járdák és az utak járhatóvá és biztonságossá tételében a Dehusz Kft. dolgozói ezúttal is tevékeny részt vállaltak. A hét első napján a sárga mellényes szakemberek is lapátot és jégtörő célszerszámokat ragadtak. Brigádjaik hétfőn is a meghatározott körzetek és útvonalak szerint haladtak a cívisváros közterületein.

Egy ilyen – tíztagú – csoporthoz a munkaidő első felében a Napló munkatársai is csatlakoztak. A helyszínen a takarítókon kívül a kis csapat vezetőjét, Kiss Sándornét is megkérdeztük, aki érdeklődésünkre egyebek mellett elmondta: a 2019-ben eddig lehullott hó nem számít rendkívülinek, gondjuk inkább például a buszmegállóknál letaposott és megfagyott hó eltávolításával volt.

Kiss Sándorné | Fotó: Kiss Annamarie

Riporter kollégánk arra is vállalkozott, hogy kipróbálja azt a munkát, amelyet a dehuszosok végeznek ilyenkor az utcán. Tapasztalatai szerint nagyon embert próbáló ez a tevékenység, hiszen sokat kell hajlongani, és az ember tenyerét is feltörheti a szerszámnyél.

Kertészek is jégtörőt ragadtak

Erős fizikai megterhelést jelent az utak és járdák kézi takarítása a hótól és a jégtől. Emiatt is tartanak óránként 10 perc pihenőt a munkások – tudtuk meg Kiss Sándornétól, a Dehusz Kft. munkavezetőjétől. A társaság kertészeti csoportjának tíz munkatársa a hétfő délelőtti ottjártunkkor éppen a debreceni Galamb utca járdáját tisztította kézi erővel.

Ne legyenek balesetek

A csoport ilyenkor besegít a többieknek. Jégtörést, lapátolást végeznek, és a buszmegállókat és a gyalogosátjárókat is megcsinálják.

– Ehhez hozunk ki lapátot, hólapátot, jégtörőt, és kell só is – sorolta a vezető. – Nagyon jól kifogtuk, hogy ilyen kellemes az időjárás, és olvad is egy kicsit, hiszen így most könnyebben haladunk, nem kell annyira püfölni a jeget, könnyebb így fölszedni.

Nap mint nap tapasztalják, hogy sok ingatlan előtt nem takarítják a járdát a tulajdonosok, illetve lakók. A dehuszos csapat hétfőre azt tervezte, hogy a Galamb utca után a Vágóhíd utcát is végig megtakarítják a híd lábától a lámpáig. Napi 8 órában dolgoznak, s azért is fontos, amit csinálnak, hogy ne szenvedjenek balesetet az arra járók.

Kiss Sándorné szerint egyébként a napokban hullott hó nem számít különlegesnek, a buszmegállókat viszont nagyon nehéz takarítani, amikor már letaposták a havat.

Elgondolkodtató sorsok

A csoport tagjai közül például Dede Róza kertész most először volt kint hómunkán. Úgy véli, ezt is meg kellett tanulni, ennek is megvan a tudománya, s azt tapasztalja, hogy az emberek megbecsülik a munkájukat. Az emberi sorsok is elgondolkodtatóak. Horváth Lajos vájár volt Lyukóbányán, a nyugdíjig még 10 éve van. Az 56 éves Szegedi Imrének hentes, kútfúró és biztonsági őri képesítése is van. Elvált, majd hajléktalan lett.

Horváth Lajos | Fotó: Kiss Annamarie

A kertészcsapat mindeközben az üvegházi teendőit se hanyagolja. A jövő hónapban már kezdik a magszórást, a Galamb utcai üvegházban zsályát, veronikát vetik (ősszel már kirakták a tulipánhagymát), s a tavasz első virágai a tulipán és a nárcisz lesznek a városban. Nem mellékesen ők szokták készíteni a Kálvin téri, Oláh Gábor utcai óriási virágkompozíciókat, és a a homokkerti felüljárónál kialakított ládás élőképet is ők alkották.

Fotó: Kiss Annamarie

Vízhólyag és derékfájás

Az utakra ragadt hó és jég feltörése és elgórása cseppet sem könnyű – tapasztalta meg a helyszínen a munkások között a Napló munkatársa is.

Nem mindegy például, hogy hol fogjuk a szerszámnyelet. Ha a végét is nyomjuk, akkor felhólyagosodhat a tenyerünk. Viszont, ha lejjebb, mindkét kezünkkel a nyelet tartjuk, akkor meg folyamatosan görnyedni kell, ami megint csak roppant fárasztó. Tovább bonyolítja a helyzetet az is, ha a járda betonlapokból áll, és persze ha kemény mínuszokban kell dolgozni…

– Vass Attila –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA