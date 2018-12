Utcabállal zárul az esztendő

Az év végén igen bőséges programkínálatból válogathatnak, akik nem otthon búcsúztatnák az esztendőt. Akik a nyugalmat választották – de lakhelyüktől távol –, azok átlagosan 15-25 ezer forint között foglalhattak szállást az év utolsó napjaira. Megyeszerte több étterem, fogadó kínál év végi vacsorát élőzenével, korlátlan étel- és italfogyasztással, melyeknek díja 8 ezer és 20 ezer forint között mozog. Batyusbálra már akár kétezer forintért is mehetünk, valamint többfelé találkozhatunk koncertekkel és sztárfellépőkkel, természetesen ezeknél is célszerű volt előre megvenni a jegyeket. Ingyenes programok is akadnak, Debrecenben a Kossuth téren a hagyományokhoz híven utcabál lesz Danics Dórával, a Fiestával és a Red Produkció zenekarral; Hajdúszoboszlón pedig óévbúcsúztató csergetés és szabadtéri koncertek várják az éjféli tűzijáték előtt az utcabálozókat. Kedd ünnepnap, zárva tartanak az üzletek és hivatalok. A Hajdú-bihari Napló sem jelenik meg; legközelebb szerdán vehetik kézbe olvasóink.

Óévbúcsúztató a templomokban

Szilveszter napján 16 órától dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor tart istentiszteletet a debreceni Református Nagytemplomban. Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi megyés püspök szintén december 31-én, 18 órakor év végi hálaadó szentmisét mutat be a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

Szilveszter éji közlekedés

A főtéri rendezvény miatt szilveszter éjjelén 20 órától a villamosok két szakaszban járnak, illetve 10 percenként villamospótló autó­buszok közlekednek. Éjfél után éjszakai járatok segítik a hazajutást az 1-es és a 2-es villamos, valamint a 18Y-os, 125-ös; 34-es, 35-ös, 36-os össze­vont, és a 47Y-os autóbusz vonalán. További információk a DKV weboldalán érhetőek el.

