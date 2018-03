Utazási vásár: pénteken nyit a börze

Az eseményen az utazási irodáktól kezdve a gyógyfürdőkön és wellness központokon át a falusi turizmusig terjed a változatos belföldi és külföldi kínálat. A vásár a Debreceni Autókiállítással együtt ingyenesen látogatható egész hétvégén a Nagyerdei Stadionnál. Harmadik alkalommal rendezik meg együttesen a Debreceni Utazási Vásárt és a Debreceni Autókiállítást, előbbit a Hallban, utóbbit pedig a stadion északi rendezvényterén és a parkolóban – az első évhez képest szinte megduplázódott az autókiállítás területe, idén már kilencven új modellel parkolnak le az autószalonok.

Erdély kapuja

Az utazási kiállításon ezúttal Nagyvárad és Biharország a díszvendégek, a belföldi turizmust kiemelten pedig sokak kedvence, a Mátra és a Bükk képviseli sok-sok csábító ajánlattal.

– Szeretnénk, ha a hajdú-bihariak és debreceniek is jobban megismernék Bihar­országot, az itteni lehetőségeket. Az utóbbi tíz-tizenöt esztendőben nagyon sokat változtak a körülmények, ma már nyugodt szívvel ajánljuk a szolgáltatásokat minden érdeklődőnek. Az infrastruktúra szintén sokat fejlődött, immár könnyedén megközelíthető a természeti kincsek nagy része, Erdély nyugati kapuja. Töltsenek el nálunk néhány napot, győződjenek meg arról, hogy páratlan élményeket nyújt a csodaszép természet, és vigyék majd hírét annak, hogy nálunk is vannak lehetőségek, amelyeket érdemes kiaknázni – fogalmazott dr. Bántó Norbert, a Bihar megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség igazgatója. A túrázók körében közelsége miatt is igencsak népszerű a régió, akár a Pádis-fennsík vagy a Királyerdő-hegység, ahol hegyek, szurdokok, szorosok, barlangok várják a természet szerelmeseit. Több via ferrata útvonal is húzódik a hegységben, melyet kelet-nyugat irányban szel át a Sebes-Körös folyó, ahol vadvízi evezésre is lehetőség van. A Királyerdőben található az öt, nagyközönség számára is megnyitott cseppkőbarlang közül négy: a sonkolyosi Nagy Magyar, a révi Zichy-cseppkőbarlang és a biharrósai Farcu kristálybarlang.

A színpadi előadásokkal, zenével, humorral, gyerekeknek játszósarokkal színesített háromnapos program nemcsak a nyaralás megtervezésére, a szolgáltatások, a kínálat és az árak összehasonlítására kiváló, de tartalmas hétvégi kikapcsolódást is nyújt az egész család számára.

HBN

A Debreceni Utazási Vásár 2018 és a párhuzamosan zajló Debreceni Autókiállítás március 23-24-én 10-18 óráig, vasárnap pedig 10-16 óráig látogatható, mindhárom nap ingyenesen.

