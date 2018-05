Utazás orvosi szemmel

Az idén 100 éves debreceni orvosképzés számos olyan jövőbemutató specialitással bír, melyek itthon és külföldön is vonzóvá teszik a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karát. Ilyen az angol és magyar nyelvű program részét képező utazásorvostan is, amit a graduális és a posztgraduális képzésbe Európában először Debrecenben vezettek be 2009-ben. A hazai orvosképző helyek közül azóta is kizárólag a Debreceni Egyetemen oktatják az orvostudomány eme fiatal szakágát, és a gyakorló orvosoknak is csak az intézmény kínál ilyen jellegű továbbképzést.

– A fiatal orvosnemzedéknek az elődeinél újabb és sok esetben megváltozott kihívásokkal kell szembenéznie az egészségügyi szolgáltatások területén. Az utazás ma már a szabadidő eltöltésének egyik legnépszerűbb módja, így az utazásorvostani ismeretek oktatása megkerülhetetlen egy olyan innovatív és világszínvonalú orvosképzést nyújtó intézmény esetében, mint a Debreceni Egyetem – mondta az unideb.hu-nak Mátyus László.

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja szerint az átalakuló, új orvosi szemlélet része, hogy a szakemberek olyan tudással rendelkezzenek, melynek birtokában hatékonyan fel tudják készíteni az utazás előtt állókat az útjuk alatt felmerülő, lehetséges egészségügyi problémákra.

– A legtöbb magyar utazó Európán belül utazik, ahol nem fenyegeti őket olyan fertőző veszély, ami ellen oltást kellene kapniuk. Éppen ezért kizárólag utazási tanácsért nagyon kevesen keresik fel a háziorvosukat, pedig számos olyan tudnivaló van, amit a lakosság számára elérhetővé kellene tenni – vallja Felkai Péter címzetes egyetemi docens.

Az ÁOK Belgyógyászati Anyagcsere Betegségek Tanszék keretében működő, az ország egyetlen utazásorvostani tanszéki csoportjának vezetője úgy gondolja, az utazási tanácsadás a háziorvosok új kompetenciája lehet.

– Ehhez viszont nekik is kiterjedt ismeretekkel kell rendelkezniük egyrészt a prevenció, másrészt a betegen visszatérő utazók egészségének helyreállítása, és a hazánkban tartozódó külföldiek ellátása terén is – fogalmazott a szakember.

Ezt a célt szolgálja a Debreceni Egyetemen az utazásorvostan oktatása. Az orvostudományi kar kötelezően választható kurzusán a medikusok olyan speciális tudáshoz jutnak, amiket az egyetemi tanulmányok során nem érintenek. A tananyag alapvető információkkal szolgál például a napozási ártalmakról, a tengerpart veszélyeiről, a gyerekkel való utazás sajátosságairól és biztonságos étel- és italfogyasztásról.

– Egy jól tanulható, fontos ismereteket nyújtó és a hallgatók számára nagyon érdekes tantárgyról van szó. A diákok színes és széles tudásanyagot kapnak. Egyebek mellett hallanak az időzóna- és a magashegyi betegségről, az utazási stresszről, a légi utazás orvosi szempontjairól, a szabadidő sportolás veszélyeiről – tájékoztatott Felkai Péter.

A képzés során szó esik az utazással összefüggő védőoltással nem megelőzhető betegségekről, a krónikus betegek – például asztmások, szívbetegek, mozgásszervi-, cukorbetegségben szenvedők – és a kismamák utazásra való felkészítéséről is.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának az utazásorvostan képzési anyagának összeállításában is úttörő szerepe volt. A kar szaktekintélyei írták azt a hiánypótlónak számító, első magyar nyelvű utazásorvostani egyetemi tankönyvet, mely mind a mai napig az egyetlen ilyen tematikájú hazai kiadvány.

