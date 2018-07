Út a kisszobától egészen a nagyszínpadig

A legtöbb ember szeretné tudni, hogy a jövőben hova sodorja az élet, milyen sorsra számíthat. Természetesen még ennél is többen kívánnák azt maguknak, hogy bárcsak megírhatnák életük hátralevő részét.

Nagyon örülök annak, hogy egyre többen hallgatják a rapet.” Kívés Gergely

Kívés Gergely „NB” MC, az NB1-üttes frontembere már tíz évvel ezelőtt papírt és tollat ragadott, hogy megírja, igaz nem a végzetét, de a rendeltetését mindenképp. Azóta a szentendrei fiatalember folyamatosan járja az országot, emellett a határt átlépve Erdélyben is megmutatja, hogy az öttagú fogatával mire is hivatottak, és mit tudnak ők adni a közönségnek.

– Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődhetett, amikor otthon a kisszobában elkezdtem felvenni rapszövegeket. Megmutattam a haveroknak, akiknek nagyon tetszett, amit csinálok, bátorítottak is, hogy ne hagyjam abba, még ebből valami jó is kisülhet. Úgy gondoltam, hogy igazuk van, ezért belevágtam, eleinte egyedül, majd egy DJ-vel karöltve, így lettünk együtt egy formáció. Néhány éve, 2013-ban váltottunk élőzenére, de aztán a kétfős csapat szétesett. De 2015-től az AM:PM Music kiadó gondozása alatt alkotok, ebben az időben raktuk össze az öttagú liveact zenekart, ami azóta is töretlenül járja a fesztiválok és kisebb/nagyobb események színpadait – kezdte el lapunknak taglalni életútját az NB1-üttes zeneszerzője, aki a következőkben elárulja, hogy mi lehet az együttesük sikerének a titka. Eleinte voltak hullámvölgyek a zenekar életében, de mióta a top-ötös fogat megalakult, azóta újult erővel és lelkesedéssel kezdenek bele minden kihívásba. Az együttes életében is eljött az az időszak, amikor már szinte egy fesztiválról sem hiányozhatnak, voltaképpen meghódították Magyarország színpadjait, a leállás szót pedig nem ismerik.

Azonos látásmód

A frontember mellett Péterffy Lili énekes hangját is hallhatjuk, Kiss Péter gitáros szólóin ámulhatunk, mindeközben a többi elengedhetetlen hangszer is párra lelt Wakacorp szkrecccser dj és Fekete János „Jammal” dobos személyében.

– Jómagam teljesen főállásban zenélek, elég sok időt és energiát elvesz ez tőlem, de egyáltalán nem sajnálom. Szövegeket írok, emellett én találom ki az ötleteket, de Peti sokszor van a segítségemre. Valójában egy nagyon jó kis baráti csapattá váltunk, jókedvű, vidám társaságként jellemezném magunkat. Végig turnéztuk Erdélyt, rengeteg fellépésünk volt, többnapos forgatások is, így volt időnk megismerni egymást. Szerintem a 20 év felettiek azok, akik hallgatnak minket, vegyes a közönségünk. Lassan építkeztünk, de ma már nagy örömmel látjuk, hogy a hallgatóság üvölti a szövegünket. Azt szeretem a nézőseregben, hogy hasonló az életszemléletük, látásmódjuk, ugyanúgy kritikusak, mint mi, talán ez is lehet a sikerünk titka, hogy a velünk azonos gondolkodású emberekkel megtaláltuk egymást – fűzte hozzá Gergely.

Zenei stílusok keveredése

A frontember tizennégy éves volt, amikor szerelmes lett a rapzenébe. Gyerekkorában sokat járt kosarazni, a pályán pedig szinte mindenki hiphopot, rapzenét hallgatott, így ő is megszerette ezt a zenei stílust. Nem volt még az NB1-üttes Debrecenben, de idén már a Campus Fesztiválon is képviseltetik magukat, ebben az évben szinte minden hasonló eseményen fellépnek.

– Nagyon örülök annak, hogy egyre többen hallgatják a rapet, a fiatal generáció is egyre jobban érdeklődik a hiphop, break, drum and bass iránt. A popzenében is megfigyelhető, hogy rapbetéteket használnak. Nekünk is nagyon változatosak a zenéink, nem az a tipikus hiphop, nagyon sokfajta zenei stílust képviselünk. Soha nem volt azzal bajunk, hogy a szövegünkben ki kellene sípolni részeket, szeretem a magyar nyelvet formálni, imádom a tiszta rímeket, ezért legtöbbször tartózkodunk az obszcén kifejezésektől.

Nyilván néha el kell sütni egy-egy erősebb kifejezést, de csak azért nem, hogy megtöltsünk egy szövegrészt. Úgy érzem, hogy mi megtaláltuk a saját utunkat, érezzük a „balance-ot”, egyre több zenénk rádiósláger, amire büszkék vagyunk mindannyian.

A harmadik lemezünk várat még magára, jövőre fogjuk kiadni. Vannak már dalok megírva, játsszuk is a koncerteken. Próbálok már Lilinek is több szöveget írni, hogy ne csak rap legyen, hanem az ének is kapjon teret. Egyelőre sodródunk az árral, tök jó, hogy minden fesztiválon ott vagyunk, megéljük a pillanatot, meglátjuk majd, hogy mennyire szereti a közönség – mondta végezetül a zeneszerző.

– Nagy Emese –

