Uszonyok nélkül száll harcba a debreceni sellőlány

Szinte már hagyomány, hogy tavasszal a cívisvárosban gyűlnek össze a legjobb magyar vízszelők, most sem lesz ez másképp: a Debreceni Sportuszodában rendezik meg szerdától szombatig az úszó országos bajnokságot. A megmérettetésre 59 egyesület 385 versenyzőjét regisztrálták, a legtöbb úszót, 29-et, a házigazda debreceniek indítják.

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola színeiben indul majd Senánszky Petra is, akinek bár jól ismerjük a nevét az uszodák világából, most kissé mégis meglepő, hogy rajthoz áll. A Debreceni Búvárklub szépséges sportolóhölgye ugyanis az uszonyosúszók között tett szert világhírnévre. De vajon miért döntött úgy, hogy erre az alkalomra „leveti” uszonyait? Megkérdeztük.

Ez lesz az első

– Két éve már részt vettem a rövidpályás ob-n, illetve MEFOB-on is indultam már, de ez lesz az első nagypályás úszó országos bajnokságom. A sportiskola igazolt úszója vagyok, így felmerült, hogy szálljak be a 4×100-as női gyorsváltóba. Szívesen vállaltam a feladatot, és úgy gondoltam, ha már indulok, akkor próbára teszem magam 50 gyorson is. Három hete kezdtem el uszonyok nélkül edzeni, kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni a viadal. Hiába hasonlít az uszonyos gyors a sima gyorshoz, alapvetően mégis egészen más technikát igényel. Ötvenen 25.79-es idővel rendelkezem, azt várom magamtól, hogy ismét ekörül teljesítsek legalább.

Hazai környezetben mindig jó versenyezni, sok ismerős jön majd szurkolni, már alig várom”

– mondta el lapunknak Senánszky Petra, aki számára ez viadal csak egy kis kalandozás, nem tervez semmi komolyabbat ezen a téren.

Fotó: Molnár Péter

A válogatott kerettagok közül ezúttal nem láthatja majd a debreceni közönség Hosszú Katinkát és Gyurta Dánielt. A legtöbb egyéni rajtot Verrasztó Evelyn (11), Jakabos Zsuzsanna (9), Késely Ajna (9), Bernek Péter és Milák Kristóf (8-8) vállalja. Az először 2000-ben induló Cseh László 19. országos bajnokságára készül, ahol megszerezheti pályafutása 150. nagypályás ob-érmét.

HBN

