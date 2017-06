Úszó vk – Emelkedhetnek a pénzdíjak

Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke arról tájékoztatta pénteken az MTI-t, hogy ugyan a szervezet úszóbizottságának előterjesztése – miszerint egy versenyező maximum négy számban indulhat csak – megmarad, azonban a megszerezhető pénzdíj mértékében pozitív fejlemény várható.

“Cornel Marculescu, a FINA általános igazgatója a módosító indítványt már elküldte körszavazásra, jóváhagyásra a Bureau 23 tagjának. Személy szerint bizakodom, annál is inkább, mert több taggal is beszéltem, és érveltem a változtatás érdekében” – mondta Gyárfás Tamás, aki jelezte, számára a legfontosabb, hogy Hosszú Katinka ne járjon rosszul, ne büntessék azért, mert több számban is kiváló.

A FINA korábbi döntését a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka felháborodva fogadta:

“Gratulálok FINA, így sikerült biztosítani, hogy nem úszhatok és nyerhetek annyit idén… De mást nem” – közölte Facebook-oldalán Hosszú Katinka, aki 2012 óta minden évben megnyerte az összetett pontversenyt, csak tavaly 386 ezer dollárt (106 millió forint) keresett, és 73 aranyérmet gyűjtött.

Ezt követően a Magyar Úszó Szövetség kezdeményezte a FINA-nál az új szabályok felülvizsgálatát, amelyhez kérte Gyárfás Tamásnak a “megértő támogatását is”.

“A MÚSZ közleményben ösztönzött arra, hogy amit tehetek, tegyem meg. Szokatlan, hogy egy szabályváltoztatáson még módosítsanak, de bízom abban, hogy ezt közmegelégedésre sikerül elérni. A FINA ezzel is igazolja, hogy partnere, tisztelője a magyar úszásnak, a magyar úszósportnak, a július 14-én kezdődő világbajnokságra mindenki jó szívvel érkezik, és mindenkit jó szívvel fogadnak” – olvasható Gyárfás Tamás közleményében.

