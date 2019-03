Úszó ob – Az új generáció térhódítása

Volt, aki a bemelegítő medencében hangolt előfutamára, másokat éppen gyúrtak, de akadt, aki fejhallgatóval a fülén pörgette fel magát. Csütörtökön délelőtt is már nagyüzem volt a Debreceni Sportuszodában, az úszó országos bajnokság helyszínén.

Elszántság tükröződött a sportolók arcáról, ami nem is csoda, hiszen a fiatalabbak bizonyítani akarnak, a klasszisok pedig azon vannak, hogy bebiztosítsák helyüket a kvangdzsui világbajnokságra utazó keretben.

Tartogatott meglepetéseket rögtön az ob első napja is: például Hosszú Katinka csupán harmadik lett 200 méter pillangón az Európa-bajnok Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána mögött, ez pedig azt jelenti, hogy a háromszoros olimpiai bajnok nem indulhat ebben a számban a vb-n. Cseh Lászlót hárman is megelőzték a 200 pillangó döntőjében szerdán, így ő is lemarad a vb-ről ezen a távon. A Debreceni Búvárklub uszonyosúszója, Senánszky Petra azonban, a DSC-SI színeiben indulva megvédte bajnoki címét 50 gyorson.

Helyet követelnek

– A nézőknek, akik a lelátón ülnek, vagy a tévé előtt, biztosan nagyon tetszett már az első nap is, nekem viszont más szemmel kell néznem, és sok mindent figyelnem. Több számban is eltértek az eredmények az előzetes várakozásaimtól, már ami a sorrendet illeti, de azért nagy meglepetés nem született – mondta el lapunknak Sós Csaba szövetségi kapitány, aki arra is rátért, mit vár még az ob-n. – Egyértelműen látszik, hogy az idősebbek, azok, akik az elmúlt 15 éveben sikert sikerre halmoztak, nem nagyon tudják már tartani a pozíciójukat.

Az új generáció masszívan helyet követel magának, egy olyan csapat érik be, amely az utóbbi időben halmozza az érmeket az ifi vb-ken. De ez egy szerencsés helyzet, mert olyanok vannak az »útjukban«, akik a világ tetejéről jönnek”

– fogalmazott a kapitány, akitől arról is érdeklődtünk, mit szól, hogy az uszonyosúszó Senánszky Petra megvédte címét 50 gyorson. – Egyfelől kiváló, amit produkál, másrészről ez egyfajta kritika számunkra, hiszen egy rokon, de mégis más sportágból érkező sportoló a győzelemért tud harcolni. Hozzáteszem, nem akkora titok, hogy a rövidtávú női gyorsúszásban nem vagyunk világszinten jelenleg.

Gál és Holoda is

A csütörtök esti döntők sora a 400 férfi gyors döntőjével, és Milák Kristóf sikerével indult. Ugyanebben a számban, csak a hölgyeknél a DSC-SI ifjú tehetségének, Gál Kincsőnek is szoríthatott a hazai publikum. A finálé Késely Ajna győzelmét hozta, Kincső az ötödik helyen csapott célba. 50 pillén is volt debreceni érdekeltség, Holoda Péter szintén ötödik lett.

Nagy csatát hozott a férfi 200 vegyes fináléja, végül Cseh László két percen belüli idővel, 1:59.34-gyel megúszta a világbajnoki részvételhez szükséges időt, ahogy a négy századdal mögötte célba nyúló Bernek Péter is. Hosszú Katinka 29. magyar bajnoki címét is megnyerte, miután 200 vegyesen elsőként nézhetett fel az eredményjelzőre. A nap legjobb időeredménye Szabó Szebasztiánhoz fűződik, aki 22.99 másodperces országos csúccsal diadalmaskodott 50 pillangón.

Pénteken ismét 9 órakor kezdődnek az előfutamok, többek között 100 gyorson Senánszky Petrával a Debreceni Sportuszodában, majd 18 órától jönnek a döntők.

HBN

Az úszó ob pénteki programja

Előfutamok

9 órától: 4×100 m mix vegyes, 400 m férfi vegyes, 400 m női vegyes, 200 m férfi mell, 200 m női mell, 100 m férfi gyors, 100 m női gyors, 200 m férfi hát, 200 m női hát, 4×100 m férfi gyors, 4×100 m női gyors

Döntők

18 óra: 4×100 m mix vegyes

18.06: 400 m férfi vegyes

18.13: 400 m női vegyes

18.20: 4×100 m mix vegyes eh.

18.24: 200 m férfi mell A

18.28: 200 m férfi mell B

18.32: 200 m női mell A

18.36: 200 m női mell B

18.40: 400 m férfi vegyes eh.

18.44: 400 m női vegyes eh.

18.48: 100 m férfi gyors A

18.51: 100 m férfi gyors B

18.54: 100 m női gyors A

18.57: 100 m női gyors B

19 óra: 200 m férfi mell eh.

19.04: 200 m női mell eh.

19.08: 200 m férfi hát A

19.12: 200 m férfi hát B

19.16: 200 m női hát A

19.20: 200 m női hát B

19.24: 100 m férfi gyors eh

19.28: 100 m női gyors eh.

19.32: 4×100 m férfi gyors A

19.38: 4×100 m női gyors A

19.44: 200 m férfi hát eh.

19.48: 200 m női hát eh.

19.52: 4×100 m férfi gyors eh.

19.56: 4×100 m női gyors eh.

Úszó ob - Egy országos csúcs és öt olimpiai szintidő a csütörtöki döntőkben Debrecen - Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja. A legizgalmasabb versenyt női 400 méter gyorson láthatta a közönség. Az egy napja 800-on győztes Késely Ajnának ezúttal komolyabb kihívói akadtak a 200 méter pillangó... Tovább a cikkhez

Senánszky Petra aranyérmes az ob-n! Debrecen - Rögtön a nyitónapon kiderült, nem maradunk debreceni arany nélkül az úszó ob-n. Jól indult cívisvárosi szempontból az országos úszóbajnokság szerdai nyitónapja, hiszen az elődöntők során kiderült, négy debreceni érdekeltségű finálét is rendeznek este. Senánszky Petra, az 50 méteres női... Tovább a cikkhez

Úszó ob - Milák mögött Kenderesi lett a második 200 méter pillangón, Hosszú kikapott Debrecen - Milák Kristóf mögött Kenderesi Tamás lett a második a Debrecenben zajló úszó országos bajnokság szerdai slágerszámában, férfi 200 méter pillangón, így szinte biztosan ő indulhat nyáron a dél-koreai Kvangdzsuban sorra kerülő világbajnokságon. Ebben a számban négy magyar is A szinttel re... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA