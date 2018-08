Úszni tanulnak a tépei diákok

Ezt Pálóczi Gábor, a Bocskai István Általános Iskola és AMI Tépei Általános Iskolájának vezetője jelentette ki. Az iskola 99 diákjainak nagy lehetőséget jelent az, hogy Derecskén megnyílt a tanuszoda. Már az átadó eseményen többen részt vettek a próbafoglalkozásokon, majd egy nyári napközis úszótáborban is képviselték a települést.

Szeptembertől is úszhatnak

– Büszke vagyok arra, hogy a kollégáim közül ketten is rendelkeznek olyan szakoktatói oklevéllel, amellyel úszást oktathatnak. Az ő segítségükkel nem csak a szünidőben, hanem a tanévkezdés után is, délutáni foglakozás keretében tanulhatnak úszni a diákok, valamint a vízbiztonsággal is megismerkedhetnek. Mivel az uszoda Derecskén van, így az önkormányzat kisbuszaival fogjuk a gyerekeket áthordani – részletezte az intézményvezető.

A délutáni programok ráadásul abban is segítenek, hogy az iskola fennmaradhasson, hiszen az előírások szerint minden osztályban minimum 14 tanulónak kell lennie. Az intézményvezető szerint szerencsére nem kell attól félni, hogy osztályösszevonások lesznek.

BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA