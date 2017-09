US Open – Babosék párosa továbbjutott az első fordulóból

New York – Babos Tímea és Andrea Hlavácková kettőse győzelemmel mutatkozott be a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosainak versenyében csütörtökön.

Az ötödik helyen kiemelt duó első ellenfele a szerb Nina Stojanovic és az orosz Natalija Vihljanceva párosa volt. Babosék 1:1 után brék-, majd negyven perc alatt szettelőnyhöz jutottak. A folytatásban is Babosék irányítottak, a második játszmában háromszor vették el riválisuk szervajátékát. Az összecsapás 1 óra és 11 percig tartott. A győztes páros ellenfele a második fordulóban a Raquel Atawo, Sabine Lisicki (amerikai, német) – Nicole Melichar, Anna Smith (amerikai, brit) párharc továbbjutója lesz. Eredmény: női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Babos Tímea, Andrea Hlavácková (magyar, cseh, 5.)-Nina Stojanovic, Natalija Vihljanceva (szerb, orosz) 6:4, 6:2 – MTI