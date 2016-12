Urnafal, székek, útépítés: támogatások mellett saját forrásból is fejleszt Nyírmártonfalva

– Tavaly fejeződött be a szennyvízberuházás, ez közös projekt volt Vámospérccsel. Nálunk több mint 1 milliárd forint volt a munkálatok díja, míg az egész fejlesztés 3 milliárd forintba került. Emellett nemrégiben befejeződött az ivóvízminőség-javító projekt is, ami összességében közel 100 millió forintba került. A művelődési házba vásároltunk 200 széket és 30 asztalt, miután sikeresen szerepeltünk a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán. Az előző évi ugyanilyen támogatásból pedig részlegesen felújítottuk a művelődési házunkat, és használati tárgyakat is vásároltunk – tájékoztatott Kövér Mihály Csaba, a település polgármestere.

Saját pénzből is fejlesztenek

A polgármestertől megtudtuk az is, hogy saját forrásból is fejlesztenek. – 10 millió forintból újítottuk fel az Óvoda utca, valamint az Iskola tér aszfaltburkolatát. Halottak napjára elkészült a köztemetőnkben az urnafal, erre 2 millió forintot költöttünk. A fejlesztésekkel nem állunk le, most is van néhány pályázatunk elbírálás alatt. Az óvodának szeretnénk építeni egy tornaszobát a kiszolgálóhelyiségeivel együtt.

Döntésre várunk a szemléletformálási programok pályázatában is. Tervben van egy szabadtéri kondipark megépítése is, amennyiben elnyerjük a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark programba benyújtott pályázatot. Egy másik pályázati támogatással szeretnénk felújítani a falumúzeumot, illetve bővítenénk a funkcióját is – részletezte Kövér Mihály Csaba polgármester.

HBN–BR

