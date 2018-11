Ünnepi időszak plusz kilók nélkül

Az egészséges életmód kialakításának egyik alapfeltétele az egészséges táplálkozás, még ilyenkor is. Ez azonban nem csak lemondásokkal jár, sőt, lehet bőségesen és finomakat enni. Igen változatos és ízletes ételeket fogyaszthatunk, ha az étrendünk megfelelően van összeállítva. Fontos, hogy minőségi ételeket együnk, amelyeknek az a legbiztosabb módja, ha mi magunk készítjük el.

Nagy segítség lehet ebben a https://egyszerugyorsreceptek.com weboldal, ahol a változatos ételek, a nagymami ízvilága, mellett diétás receptekkel is megkönnyítik a fogyókúrázók, ételallergiások mindennapjait. Fontos a minőségen kívül természetesen a mennyiség is, annyit fogyasszunk egyes étkezéseknél, hogy a teltségérzés kialakuljon szervezetünkben, ne együk túl magunkat! Étrendjeinkben rendszeresen szerepeljenek a zöldség, gyümölcsfélék, magvak, melyeket fogyasszunk frissen még az ünnepek alatt is. Az édességről sem kell lemondani, csupán a hozzávalókat megváltoztatni. A fehér lisztet érdemes teljes kitörlésűre cserélni, még a linzer is ínycsiklandó, egészségesebb finomsággá varázsolható így.

Raffaello szeletet készíthetünk cukor nélkül is, így nyugodtan ehet belőle mindenki. Még piskótát is süthetünk diabetikusan, amiből különböző lekvárokkal vagy krémekkel változatos süteményeket tehetünk az asztalra.

