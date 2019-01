Ünnepekkor az állatok is ünnepeltek

A Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámpark egyik legszebb hagyományának, az állatok karácsonyának december 27. és 30. között örülhettek lakók és látogatók egyaránt. Az ünnepi napokon a családok szakvezetéssel kísért állatkerti sétát tehettek, megtekinthették az állatok ünnepi menüjének elfogyasztását, valamint madárbarát sétán és kézműves-foglalkozáson is részt vehettek.

Karácsonyra hangolódva

– 2017-ben bővült négynaposra az állatok karácsonya, és mivel egyre több család ismeri meg ezt a hagyományt, évről évre nő a látogatók száma december utolsó napjaiban is – számolt be lapunknak Pittlik Fanni zoopedagógus. A szakember óvodáskortól a 13. osztályig, sőt felsőoktatásban tanulók számára egész évben tart szakkommentátorral egybekötött körbevezetést. – A Nemzeti alaptanterv ihlette oktatóanyagot állítottunk össze, amely igazodik a tananyaghoz, emellett minden évben próbálunk valami újat is belevenni. Ez a december végi esemény azért is különleges, mert a látogatók a szeretet ünnepére hangolódva érkeznek hozzánk – mondja Pittlik Fanni, aki két látványetetés között fogadta a Naplót, majd a tigrisekhez érve kezdte beszámolóját a 2018-as állatok karácsonyáról.

Pittlik Fanni | Fotó: Derencsényi István

Verseny a zsákmányért

– Dana és Dária, a két nőstény tigriskölykünk csirkét kapott ünnepi menü gyanánt. Versenyt futottak a zsákmányért, s mivel még elég fiatalok, nagyon játékosak voltak a december 27-ei látványetetéskor. Az állatkert lakói ezekben a napokban nemcsak a látványosság miatt kapják becsomagolva az ajándékot, hanem mert ez számukra környezetgazdagító elemként is szolgál. Ugyanez a helyzet a pingvinséta esetében, hiszen az sem kizárólag a látogatók kedvéért történik, hanem nekik is nagy élmény egy-egy ilyen séta tavasztól. A gibbonok például pontosan tudják, hogyan kell kibontani a csomagolást, nagyon élvezik az ajándékok kibontását, és szívesen előbújnak a fűtött gibbonházból. Minden olyan állat fűtött állatházakban lakik, amelyek trópusi vagy szubtrópusi éghajlatról származnak. A legkedveltebb étel az állatkert lakóinak körében a banán volt, amit még a zsiráf is szívesen elfogyaszt. A látványetetéskor az állatápolók igyekeztek a nagymacskáknál olyan helyre elhelyezni az ünnepi menüként szolgáló 10 kg húst, amely a látogatók számára is jól látható helyen van – tette hozzá.

Különleges törődés

A nílusi vízilovakhoz érve azt láttuk, hogy már nyoma sincs a feltálalt ünnepi fogásoknak. – A „házaspár” női tagja, Linda 36 éves, párja, Szigfrid 40 éves. Ők már benne vannak a korban, hiszen ennek a fajnak az átlagéletkora 45–50 év körül van. Az évek folyamán több utódjuk is született, az egyik a világ egyik legnagyobb állatkertjébe, San Diegóba került. Linda sok törődést igényel, szereti, ha az agyarrá nőtt szemfogait is simogatják. A pár karácsony alkalmából 1-1 kis bála lucernát, 16 kg abrakot fogyasztott el, majd 25 kg zöldséggel és gyümölccsel is megleptük őket desszert gyanánt – mondta a szakember.

Fotó: Derencsényi István

Pittlik Fannit arról is megkérdeztük, miért fontos, hogy az állatkerti séta alkalmával ne etessük akármivel az állatokat. – Az állatkertben sok olyan fajunk van, amelyek táplálékspecialisták. Ez azt jelenti, hogy kizárólag egyféle táplálékot fogyaszthatnak. Ilyenek például a zászlósfarkú kolobuszok, amelyek kizárólag lombbal táplálkoznak. Ezt a látogatók általában nem tudják, és ha emberek számára készített ételhez jutnak, az akár a halálukat is okozhatja – hívta fel a figyelmet a zoopedagógus.

Az állatkerti séta végéhez érve azt tapasztaltuk, hogy ugyanolyan békésen és szeretetben telt a zoo lakóinak karácsonya is, akárcsak a miénk, és ezek a világ minden tájáról származó, csodálatos élőlények valóban úgy örülnek a meglepetésnek, a különleges törődésnek, mint mi, emberek.

SzD

360 fokos videó: menhelylakók karácsonya Debrecenben Debrecen - Hétvégén tartotta a „Legyél te is valaki Jézuskája” elnevezésű jótékonysági eseményét az „Együtt Az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület. A menhelyen jelenleg több, mint 200 kutya és 70 macska él, így bőven akadt helye a felajánlásoknak. Öröm volt látni, hogy a zord idő ellenére r... Tovább a cikkhez

Négylábú barátaink karácsonya Debrecen - A vártnál jóval többen vittek meglepetéseket a menhelyen élő kutyáknak és cicáknak. Remekül sikerült az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület vasárnapi, debreceni akciója. Arra kérték az állatbarátokat, hogy lepjék meg a Mészáros Gergely-kertben található állatmenhelyen él... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA