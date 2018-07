Ünnepekkel teli lett Józsi bácsi 90. nyara

Az alkalomból Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere is köszöntötte őket. Ám a nyár további meglepetésekkel és megható alkalmakkal volt tele számukra. Május 26-án Hajdúböszörményben rendezték meg az egykori tanyasi iskolások találkozóját.

Szólláth Tibor polgármester köszöntötte őket

A helyi Mezei Imre felfigyelt arra, hogy a Cégényi úti tanyasi iskolában tanított egy Tar József nevű tanító 1954-ben. Kiderült, hogy a tanító ugyanaz, aki őt 69 évvel ezelőtt, első osztályos korában okította az elepi III. számú tanyasi iskolában. Nyomban felhívta telefonon, s megbeszéltek egy találkozót. Pedagógusnap után az egykori diák feleségével meglátogatta volt tanítóját hajdúnánási otthonában.

Balra a diák, Mezei Imre és jobbra a tanító, Tar József

„Megható volt ez a találkozás mindkettőnk számára, Imre viszontlátta a 69 évvel ezelőtti pedagógusát, aki bevezette őt az írás és az olvasás rejtelmeibe. Számomra felért a találkozás egy kitüntetéssel, hiszen a pedagógusnak a legnagyobb öröm, ha boldogulni látja a volt tanítványát. A látogatás során elbeszélgettünk az eltelt hat évtizedről. Örömmel hallottam Mezei Imrétől, hogy megállta a helyét az életben, megbecsült munkája után boldogan tölti nyugdíjas éveit Hajdúböszörményben” – írja Tar József abban az e-mailben, amiben az örömteli eseményeket megosztotta a Naplóval. Ezt követően május 30-án fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Nyugdíjas Internetklub (beszámolt róla a Napló is). A 15 fővel indult szakkörből lett klub első jelentkezője, alapítója volt, s azóta is aktív tagja Józsi bácsi. A közösség egyik ikonikus fotója (balra látható), amelyen Józsi bácsi éppen fényképez; egyébként ez az ő profilképe is a közösségi oldalon, amit magabiztosan és előszeretettel használ.

Az internetklub tizedik évfordulóján

Élete, munkássága, nyitottsága és érdeklődése példa lehet mindannyiunk számára, kívánjuk neki, hogy további szép éveket töltsön el szerettei körében egészségben, örömben, kíváncsian, tevékenyen!

BB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA