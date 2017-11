Ülésezett a Debreceni Idősügyi Tanács

A Tanács 2017. november 9-i ülésén szó esett arról az infokommunikációs programról, amelynek keretében debreceni szépkorúak informatikai képzést és számítógépeket kaphatnak. A program a mindennapi kapcsolattartást és a munkavállalást is megkönnyíti számukra.

Magyar Idők - NFM: ötezer 65 év feletti ember kap számítógépet Budapest - Csaknem félezer hátrányos helyzetű településre terjesztik ki a kormány idősügyi infokommunikációs programját, így novembertől országszerte ötezer 65 év feletti, többségében egyedül élő ember sajátíthatja el az infokommunikációs eszközök használatát - közölte a Nemzeti Fejlesztési Miniszté...

Papp László polgármester, a Debreceni Idősügyi Tanács elnöke javasolta, a szervezet segítsen abban, hogy az érdeklődő debreceni nyugdíjasok megismerkedhessenek azokkal a szervezetekkel és szolgáltatásokkal, amelyek felnőttképzéssel és az élethosszig tartó tanulással foglalkoznak és segíthetik az időskorúakat a munkavállalásban.

Fotó: Miskolczi János

A Tanács tagjai megismerhették a Nádor utcára tervezett Család- és Gyermekjóléti Központ látványterveit. Az ütemezés szerint a Központ 2018 őszére épül fel a volt Ifjúsági Park területén. Az épületben a nyugdíjas szervezetek is lehetőséget kapnak arra, hogy a legmodernebb körülmények között szervezhessék meg programjaikat.

A Debreceni Idősügyi Tanács egy új taggal, a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesülettel is kibővült, amelyet a szervezet elnöke be is mutatott az ülésen.

