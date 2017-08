Ukrajnától Németországig vannak testvérei Téglásnak

Legrégebben a Cseh Fulnekkel alakult ki testvértelepülési viszony, mégpedig annak kapcsán, hogy Fulnekben is és Tégláson is háztartási gépek gyára van. A gazdasági egységek közötti együttműködés idővel kiterjedt a települések közöttire is. A németországi Affalterbach városból indult az AMG Mercedes gyártása, ez határozza meg ma is a baden-württenbergi település gazdaságát. Ide a diákok nyelvtanulása is kapcsolatot jelent. A lengyelországi Ludwinnal az önkormányzati és az intézmények közötti együttműködés mellett működik a nyelvtanulás is. A legújabb testvértelepülési kapcsolat az ukrajnai Téglással van. Itt a civilszervezetek, hagyományőrző csoportok között élénk az együttműködés.

