Újulás előtt Újfalu honlapja

Emellett a legtöbb oldalon annak kora is meglátszik – ez derült ki akkor, amikor szétnéztünk a falvak, városok oldalain. Természetesen az összest nem tudtuk átnézni, ám egy aktuális pillanatfelvétel készítésére elegendőnek bizonyult a munka.

A nagyobb városokban a közérdekű adatok, testületi információk, előterjesztések kivétel nélkül elérhetők, a jegyzőkönyvek feltöltése szenved helyenként némi késedelmet.

Bihar megyei központjában, Berettyóújfaluban azonban már a januári, rendkívüli ülés jegyzőkönyve is elérhető. Muraközi István (Fidesz-KDNP) polgármester érdeklődésünkre kifejtette: éppen a város honlapjának fejlesztésén dolgoznak. Szellősebb, információgazdagabb portált szeretnének létrehozni, olyat, ami jobban megfelel a kor kihívásainak. – Teljes átjárhatóságot szeretnénk a város intézményeinek információi között. A Települési Operatív Program révén turisztikai, gyógyászati fejlesztési lehetőségek előtt állunk, már csak ezért is szükséges a honlap fejlesztése, ezzel is szeretnénk Berettyóújfalu vonzerejét javítani. Ennek jelei a tavaszi hónapokban mutatkozhatnak meg az oldalon – magyarázta, hozzátéve, hogy mint eddig, ezt követően is megtalálhatják az önkormányzati információkat, felhívásokat a lakosok, ám a jelenleginél sokkal több képel, adattal látnák el az oldalt.

Hajdúdorog városának internetes megjelenése is évek óta változatlan. Az internetes oldalak eggyel korábbi generációját követi. – Nyolc-kilenc éve készült a felület társadalmi munkában. Az önkormányzati tevékenység dokumentumai mellett a település híreit, az eseményekről szóló beszámolókat találhatnak itt az olvasók – fogalmazott Csige Tamás (MSZP) polgármester. Az aktuális hírek között szerepelt például, hogy a lakosságvédelmi szirénák felülvizsgálatát végezteti el az önkormányzat. A munkákat december 21-én kezdték, és idén év végéig tartanak.

Dorogon a napi aktualitásokat a Facebookon is közzéteszik. Miután a polgármester is aktívan használja a közösségi oldalt, kíváncsiak voltunk a tapasztalataira. Mint mondta, a város életét befolyásoló hírek elsődleges fóruma a Facebook lett. – Nagyon megnőtt a képek jelentősége. Egy-egy hosszabb írással sokkal kevesebb embert lehet elérni, mint egy rövid összefoglalóval és néhány képpel. Az önkormányzati honlap szerepe viszont más: dokumentumok, adatok itt érhetők el biztonsággal – mondta.

A kisebb településeken már jóval vegyesebb a kép. Van, ahol szemmel láthatóan sok figyelmet fordítanak a falu honlapjára. Az egyik legnaprakészebb oldal Nagyhegyesé. Az egyik aktualitás szerint elkezdődött a Mavir oszlopainak szabályozása, a munkák során a gépek taposási kárt okozhatnak. A terület használója pedig kártérítési igénnyel élhet – derül ki. Bajusz Istvánné (független) polgármester elmondta, a lakosságot érintő híreket, helyi történéseket igyekeznek megosztani a helyi újság mellett a honlapon is. – Tavaly júliustól közalkalmazottat foglalkoztatunk a hivatalnál. Az ő feladata a helyi események követése, hírek, tudósítások írása. Korábban mindig gond volt, ki csinálja ezt, azóta viszont szakember végzi a munkát. A testületi ülések anyagait a jegyző készíti, aztán átnézzük, így kerülnek fel a honlapra. Nem csinálunk titkot abból sem, ha valami nem úgy sikerül, ahogy várjuk – avatott be a településvezető, akit 2014-ben immár hetedszer választottak meg Nagyhegyes élére.

Az önkormányzati pénzelvonás azonban sok helyütt azzal járt, hogy a honlap működtetésére nincs ember. Az egészen kicsi településeknél ezért is gyakoribb, hogy elmaradozik az oldalak frissítése. Sáp, vagy éppen Hencida honlapja is elhanyagolt képet mutat. Utóbbi a megjelenése és a falutörténet alapján kifejezetten sokat ígérőnek tűnik, ám hamar kiderül, hogy 2014-ben frissülhetett utoljára.

Debrecen – A debreceniek vajon fontosnak tartják, hogy egy településnek legyen friss, színvonalas honlapja?

