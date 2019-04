Újul, szépül a kis falu

– Van autópályánk, a börtönkórház révén az egészségügyben hatalmas fejlődés várható, és lesz 2×2 sávos 47-es főutunk. Ami Biharban most történik, hogy elmennek innen a fiatalok, az csak átmeneti állapot. Néhány éven belül megfordul ez a tendencia, Bihar fejlődése szép jövő előtt áll. És a Tépén is elvégzett fejlesztések az itt élők megújuló életén keresztül is Bihar jövőjét szolgálják – mondta Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke Tépén a megújult, energetikailag korszerűsített középületek átadási ünnepségén csütörtök délelőtt.

Fotó: Kovács Péter

Vannak még lehetőségek

Hogy pontosan milyen átadásokról van szó, azt Balogh András polgármester köszöntőjéből tudtuk meg. – Az egészségügyi alapellátás épületét 43 millió, az iskolát, a polgármeseteri hivatalt és a szolgálati lakást pedig 139 millió forint pályázati forrásból korszerűsítettük. Mind a négy ingatlanon elvégeztük a külső hőszigetelést, napelemeket telepítettünk rájuk, lecseréltük a nyílászárókat, átalakítottuk a belsejüket és akadálymentesítettük – sorolta a faluvezető, aki a most átadott beruházásokat a falu elmúlt évi fejlődési folyamatába helyezte. – 2013-ban indítottuk a folyamatot, a közmunka programban a falu jövőjét meghatározó tevékenységet indítottunk. Célunk volt, hogy megtartsuk Tépe lakosságát. Vágóhidat, húsfeldolgozót építettünk, a fóliasátrakban zöldségeket termelünk, felújítottuk az óvodát, a könyvtárat. A mai nap azonban azért kivételes, mert az elmúlt másfél évben közel 200 millió forintnyi támogatás eredményét adhatjuk át. Megújult a teleház, a sportpálya, a konyha, a művelődési ház, és várhatóan sikerül a dűlőutakat is rendbe tenni. Egy kistelepülésnek nincs más választása, mint előremenekülni.

Fotó: Kovács Péter

– Ebben az önkormányzati választási ciklusban közel félmilliárd forint fejlesztési pénz érkezett Tépére. Mindezzel a célunk az, hogy a lakosság kulturált körülmények között használhassa a közintézményeket, az abban dolgozók pedig a XXI. századhoz méltó helyén végezhessék munkájukat – hangsúlyozta avatóbeszédében Vitányi István országgyűlési képviselő, aki megemlítette, hogy az 5 ezernél alacsonyabb lélekszámú helységek fejlesztésére a Magyar Falvak Programban nyílik újabb lehetőség, és a polgármestertől tudja, belterületi utak fejlesztésére, valamint a temető megújításra Tépe biztosan beadja a pályázatát. A megye 4. számú választókörzetébe 1 milliárd 70 millió forint támogatás érkezhet a programban.

