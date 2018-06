Újszülöttet mentettek Konyáron

Bejelentés érkezett Hajdú-Bihar megyéből, mely szerint egy terhessége utolsó perceiben járó kismamának fájásai egyre sűrűbben jelentkeztek – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjában. A helyszínre azonnal indult a legközelebbi kiemelt mentőegység, majd távolabbról egy esetkocsi is, valamint a gyermekmentő orvosi kocsit és egy koraszülött-mentőt is riasztottak. Felgyorsultak az események, ezért a vonalban lévő mentésirányító segített a hozzátartozóknak a mentők kiérkezéséig. Az egységek pár perc alatt a helyszínre érkeztek, addigra azonban az újszülött világra jött, de a baba nem sírt fel. A bajtársak elkezdték az ilyenkor szükséges protokollt alkalmazni, és pár perc elteltével az újszülött végül felsírt. A babát és édesanyát is stabil állapotban szállították kórházba.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

