Újranyitja debreceni gyárát az LB-Knauf

Kétszámjegyű árbevétel-növekedést produkált 2017-ben Magyarország egyik piacvezető építőanyag-gyártója, a Lasselsberger-Knauf Kft. (LB-Knauf). A veszprémi székhelyű cég belföldön 27,5 százalékkal teljesítette túl a 2016-os esztendőt, árbevétele így tavaly év végén megközelítette a 9 milliárd forintot. A horvátországi és romániai leányvállalatokkal rendelkező LB-Knauf konszolidált eredménye szintén a várakozásokon felül alakult.

Veit Tamás, a cég ügyvezető igazgatója további emelkedésre számít az elkövetkezendő években az építőanyagok iránti belföldi kereslet terén: „Az állami beruházások mellett a lakosság és a gazdasági szereplők fokozódó építkezési aktivitása is hozzájárul az emelkedő trendhez, így a 2018-as üzleti tervünkben már több mint 10 milliárd forintos árbevétellel számolunk. A növekvő igények kielégítésére azonban a rendelkezésre álló kapacitások nem elegendőek, ezért szükségessé vált, hogy a jelenleg is működő Bugyi, Veszprémi és Balatonfűzfői gyárak mellé egy további termelő egységet is üzembe állítsunk” – nyilatkozta Veit Tamás.

A cég vezetése ennek megfelelően úgy döntött, hogy idén tavasszal újranyitja a debreceni építőanyag gyárat, amelyet 2014 elején a magyar építőipar több évig tartó visszaesése miatt zártak be. A tesztüzem – a néhány hónapos előkészületet követően – április elején kezdődött, az első kiszállításokra a hónap második felében kerül sor – olvasható a cég közleményében. A gyár két műszakban fog termelni, termékportfóliója közel megegyezik a Bugyiban gyártott termékekkel (hidegburkolási ragasztók, hőszigetelő ragasztók, vakolatok, habarcsok, esztrichek). A beruházás 23 embernek biztosít munkalehetőséget a régióban.

