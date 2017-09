Újranyit az Apolló Mozi: a neoncégér, s a fénylő cél nem változik

A Piac és a Miklós utca kereszteződésénél emblematikus cégérrel találkozunk. A fehérlő-sárgálló „Apolló Mozi” neonfelirat minden valószínűség szerint 105 éve változatlanul fénylik itt. És a város egyetlen artmozijának vezetője vallja, míg rajta múlik, bizony nem is módosul. A magyarázat ugyanolyan egyenes és megingathatatlan, mint a beljebb lévő „százéves oszlop”: mert ez annyira apolló mozis. Bár Fejér Tamás nem ragaszkodó típus, szívesen modernizál, a filmszínház retró arculatáról nem kíván odatartozó ráncokat lecsiszolni, így sosem nyúlna a bejárati körvitrinekhez, és a módszerhez sem, miszerint papíralapon helyezik ki a filmajánlókat és mágneskártyán az időpontokat.

„Betehetnénk egy digitális panelt, de nem akarunk” – mondta, amikor a napokban felkerestük. A közönség kényelmét azonban minden lehetőség szerint szeretnék biztosítani, ezért az üzemeltető, Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. az épület felújításáról döntött. „A homlokzatot átfestjük, valószínűleg sárga és fekete színekre, a grafikusunk épp dolgozik a terven” – kezdte az augusztus 10-én indult fejlesztések bemutatását.

Már az ajtón belépve libabőrös lesz az érkező, nem csak azért, mert szembeötlik a szép új büfé, hanem mert három modern klímával orvosolják a mozilátogatók gyakori panaszát: nyáron megáll a meleg levegő ezen a várakozó részen. Ottjártunkkor épp a popcorn és az üdítők leendő lelőhelyén ügyködtek ketten, alakult az új pult. Tamás elmondta, a kiszélesített kiadóablak alkalmas lesz két pénztár üzemelésre, néhány hónap múlva egy dolgozót is felvesznek.

– Megújul a teljes villanyhálózat. A bejövő áramszekrénynél teljesítményt növelünk, az eddigi háromszor nyolcvan amper helyett háromszor százhúsz lesz. A főbb fogyasztópontokba – gépház, büfé, mosdók, tetőtéri klíma – új kábeleken is viszünk áramot. A jelenlegiek ugyan nem régiek, 15 évesek, de a mozi 2014 óta 300 százalékkal nagyobb áramfelvétellel működik, mint azelőtt, ezt pedig nem bírták a vezetékek. A mosdókban minden vadiúj, nullára bontottuk az eddigi mellékhelyiségeket. Végre elfér majd a hölgyek lába. Kézszárítókat szereltünk fel. A Soós Imre és Deésy Alfréd-terem klímáját szintén korszerűsítettük. Ez volt az egyik legnagyobb beruházás.

Kattintásnyira a vászontól

Megtudtuk, januártól online nem csak foglalhatók, hanem vásárolhatók is lesznek a mozijegyek. „Önkormányzati cégként az üzleti tervben jelölnünk kellett volna ezt a havidíjas szolgáltatást, hogy kalkulálni tudjanak vele. Az új évben már így nyújtjuk be a tervezetet, és elindulhat a saját online jegyárusító rendszerünk. Addig is a nagyobb rendezvényekre, mint az élő operaközvetítés, meg a koncertfilm-vetítések lehet venni belépőt a jegy.hu-n.”



Nyolc év után

Mint kiderült, a fejlesztés teljes költségét 16 millió forint plusz áfával számolták, és majdnem minden a tervek szerint haladt. „Nem kalkuláltunk a teljes festéssel, de a munkálatok során rájöttünk, muszáj lesz megtenni. Színvilágban nem változnak a terek, míg a költséget 2-3 millió forinttal növeli.”

Kérésünkre beszélt arról, hogy a legutolsó felújítás a lenti pénztárrészek megszüntetésekor volt, úgy 8 éve. Nagyobb volumenű pedig csaknem két évtizede, amikor egytermesről háromhelyiségesre alakították a filmszínházat, akkor másfél évig zárva volt. A pénztártól jobbra lévő, úgynevezett százéves oszlop a mozi megépülése óta ott áll. Eredetileg addig tartott a több mint 400 fős nagyterem.

– Az épületet a Cívisháztól béreljük, folyamatos egyeztetésben voltunk. A tüskés oszlopok ugyan nekem nem a szívem csücskei, ezen nem változtathattunk, mert a városkép és az épület részének számítanak, de tabutémák nem voltak, mindenről tudtunk beszélni – emlékezett vissza.

Az országos premiert megelőzve

A mozi hamarosan készen áll a látogatók ámulatára. A renováláson túl számos programmal is igyekeznek ezt elérni az ott dolgozók.

Szeptember 19-én részlegesen nyitunk, ekkor lesz egy David Gilmour koncertfilm. A Miklós utcáról engedjük majd be a nézőket, s a termen, illetve a mosdókon túli részeket még lezárva tartjuk. Ugyanez várható 20-án, a Royal Opera House évadnyitóján, 21-től teljes üzemben indulunk a Terminátor 2-vel és Stephen King új filmjével, a Csábítással.”

Szeptember 21-én a reformációhoz köthető ingyenes vetítésre várják az érdeklődőket, akik a Katharina Lutherről szóló filmet nézhetik meg. Október 2. és 6. között a Debreceni Német Kulturális Fórummal karöltve rendeznek fesztivált ingyen megtekinthetők német kortárs filmek eredeti nyelven, magyar felirattal. Az első díszbemutató október 7-én lesz a megszépült terekben: a részben a Csokonai Színházban forgatott Hetedik alabárdos című mozifilm alkotóival találkozhat a közönség.



Még abban a hónapban megtartják a fővárosi Frisshúshoz hasonló rövidfilmfesztivált, a Waltert. A legjobb alkotásokat Szénási Miklóssal, a Dehír főszerkesztőjével, Váró Kata Anna film- és színházkritikussal együtt válogatta Fejér Tamás. Folytatják a DESZ-Apolló Mozi filmklubot, ami retro filmvetítést takar beszélgetéssel együtt, majd megy tovább a Debrecen 2023 filmklub is kötődve az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz. Október 26-án – egy héttel az országos premier előtt – a Budapest Noir díszelőadását élvezhetjük itt.

Novemberben az Őszi Fesztiválhoz kapcsolódva londoni népszerű színdarabokat tűznek műsorra, többek között Jude Law és Daniel Radcliffe főszereplésével.

Februárban lesz a Magyar Filmszüret harmadik alkalommal. Az egyhetes nagy rendezvény filmjei változatlanul százforintos regisztrációs jegyáron láthatók majd. Számos hazai alkotót invitálnak; bizonyos, hogy minden nap lesz közönségtalálkozó.

