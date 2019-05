Újraaszfaltoznák a Bethlen utcai kanyart

Amennyiben marad még a városi utak javítására elkülönített 500 millió forintos keretből a tavasz végén, újraaszfaltozzák a Bethlen utcának azt a részét, amely nem sokkal a 2-es villamos pályája után kezdődik és csaknem a Honvéd utcáig tart.

Egyenetlen a burkolat

A 200-300 méter hosszú, elnyújtott kanyarban a kopóréteg szinte teljesen tönkrement, a rengeteg foltozás miatt egyenetlen a burkolat, ráznak az arra haladó autók.

Papp László, Debrecen polgármestere ezzel kapcsolatos kérdésünkre a napokban kifejtette: a nagy forgalom miatt középtávon kétszer kétsávossá kellene szélesíteni a Bethlen utca azon részét. Ehhez szerencsére szabad terület is rendelkezésre áll az út mellett.

Parkoló is kellene

A városvezető azt is elmondta, hogy a jelenlegi parkolósávot is át lehetne alakítani haladósávvá. Előtte azonban az ott álló járműveknek is parkolási lehetőséget kellene biztosítani a közelben, a nagy épülettömbök között valahol – tette hozzá Papp László.

