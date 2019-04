Újra versenybe szállnak a fiatal kardiológusok

Ismét fiatal magyar orvosok mutatkozhatnak be a nemzetközi szakmai világban. De nem a mostanában nagyon is megszokott külföldi munkavállalóként, hanem csak tudásukat, felkészültségüket mutatják majd meg a nagyvilágnak. Ők ugyanis olyan pályakezdők, akik a magyar betegeket szeretnék gyógyítani, mégpedig a lehető legnagyobb felkészültséggel – olvasható a Magyar Kardiológusok Társaságának a közleményében.

Céltudatos szakemberek

Idén is megrendezik a World Pacing Series pacemakerversenyt, melyen két magyar fiatal kardiológus is képviseli hazánkat. A tavalyi óriási siker sokakat inspirált, még többen pályáztak a megmérettetésre. A jelölteket a XXVI. Ifjúsági Kardiológus Napokon választotta ki a zsűri, ahol megint igazolódott: nagyon sok ambiciózus orvosjelölt, illetve pályakezdő van hazánkban, akik nagyon is itthon képzelik el a jövőjüket.

– A magyar kardiológia igazi sikerszakma, abszolút a nemzetközi élvonalban érezhetjük magunkat mi, fiatalok is, de mindent meg is teszünk azért, hogy kollégáink hozzájussanak olyan lehetőségekhez, amivel valóban a legjobbak lehetnek – mondta dr. Szegedi Nándor, a Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának elnöke.

Dr. Gellér László professzor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika osztályvezetője, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja a bírálóbizottság egyik tagja különösen fontosnak tartja, hogy a fiatalok is kapjanak elismerést, érezzék, hogy szükség van a tudásukra és a munkájukra. – Teret kell engedni nekik is, hogy tudást és gyakorlatot szerezzenek, ők lesznek a jövő orvosai, ezért fontos, hogy itthon tartsuk a fiatalokat és legyen utánpótlás – mondta.

