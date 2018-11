Újra Tiger Lillies-koncert Budapesten, a Dürer Kertben

A Tiger Lillies zenéje sötét, különös és változatos, amelybe olykor mély szomorúság, olykor kegyetlen humor, olykor átható szépség vegyül. A formáció aktuális, a The Devil’s Fairground anyagára épülő produkciójában a bűn és a kísértés vár minket – közölték a szervezők az MTI-vel.

Martyn Jacques szabad szájú, műfajilag nehezen besorolható, többek szerint “a kasztrált bűnöző anarchista brechti bluestriójaként” aposztrofált együttese 1989-ben alakult és a mai napig az egyik legegyedibb és legizgalmasabb stílusvilágot tudhatja magáénak. Zenéjükben a háború előtti berlini kabaré, öntörvényű opera és cigányzene keveredik, miközben szövegeikben az élet árnyoldalának – amilyen például a prostitúció, a drogfüggőség, az erőszak vagy a kétségbeesés – tartanak fanyar humorral és pengeéles iróniával keretezett tükröt.

A formáció munkássága túlmutat a koncerteken, számtalan műfajú produkcióban tűntek már fel: cirkuszi előadásban, színházi darabban, burleszk bábelőadásban, kortárs táncprodukció kísérőiként éppúgy bizonyítottak, mint klubok vagy koncerttermek fellépőiként. Saját, Shockheaded Peter című musicaljük előadása elnyerte a legrangosabb brit színházi elismerést, a Laurence Olivier-díjat.

A Tiger Lillies-ben Martyn Jacques (tangóharmonika, ének, zongora, gitár, szájharmonika, ukulele, bendzsó), Adrian Stout (nagybőgő, vokál, hárfa, teremin) és Jonas Golland (dob, vokál, ütőhangszerek) játszik. A csapat számos alkalommal fellépett már Magyarországon, többször szerepelt a Sziget fesztiválon és a fővárosi Trafóban, emellett Pécsett, a szintén baranyai Ördögkatlanon vagy a gyulai Nemzetközi Shakespeare Fesztiválon is. A formáció sokk-operáját, a Jógyerekek képeskönyvét 2009-ben bemutatták az Örkény Színházban.

A Tiger Lillies legújabb lemeze, a The Last Days of Mankind két hete jelent meg.

