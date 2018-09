Újra száguldás a salakos oválon

A rali körverseny folytatódik, a KZ Invest Kupa negyedik, utolsó fordulóját vasárnap 9 órától rendezik a megszokott helyszínen, azaz a cívisvárosi Gázvezeték utcai salakstadionban.

A szervezők ezen a megmérettetésen 140 indulóban maximálták a résztvevők számát. Vélhetően teljes lesz a mezőny, hiszen az előnevezések során már majdnem betelt a létszám. A szabályok nem változtak, a pilótáknak 3×3 kör megtételére lesz lehetőségük, s a legjobb időeredményük számít bele a pontvadászatba. Rendkívül izgalmas csatározásra van kilátás, mivel ez a záró forduló, s az összetett versenyben több kategóriában is nyitott a legfontosabb kérdés, azaz ki végezhet dobogós helyen?

A szurkolók számára egész napos szórakozást nyújt a profi és amatőr pilóták száguldása, ráadásul a szervezők ígérete szerint a honi rali elitjéhez tartozó több versenyző is tiszteletét teszi a salakos oválon, azaz magasan jegyzett négykerekű „erőművekben” is gyönyörködhetnek a szakavatott szurkolók. A nézőknek nemcsak a verseny hangulatáért érdemes kilátogatniuk a helyszínre, mivel értékes ajándéksorsolás is lesz a rendezvényen.

