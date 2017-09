Újra szabadlábon az amerikai Repülős Gizi

Bár jóformán kizárt, hogy az idős hölgy kivételesen ártatlan, mégis sikerült kicsúsznia a hatóságok kezei közül, mivel nem állt rendelkezésre elegendő ellene szóló bizonyíték – írja a Daily Mail.

A gyanú szerint az öreglány 2016-ban egy Georgia állambeli Walmart áruházat rövidített meg mintegy 86 dollárnyi áruval, ami miatt 3 év próbaidőt kapott, valamint kitiltották a környék összes plázájából, mivel már ekkor is házi őrizet alatt állt egy bevásárlóközpontban elkövetett ékszerlopásért.

Bevált módszere, hogy elegáns, lehetőleg minél mélyebb zsebű ruhákat ölt magára, majd felső kategóriás üzletekbe látogat, ahol ügyesen eltereli az eladók figyelmét, míg megszerzi a zsákmányt. “Karrierje” során eddig mintegy 32 álnevet, 10 születési dátumot és 11 társadalombiztosítási számot használt, valamint 9 különféle nevet adott meg útleveleken. A tolvajkodást a 20-as éveiben kezdte, életének ez a szakasza ihlette a róla szóló dokumentumfilmet is (The Life and Crimes of Doris Payne), amely 2013-ban látott napvilágot.

