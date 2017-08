Újra pályáztathatják a Barna utcai irodaház-fejlesztést

Bár két helyi vállalkozó is pályázott a Barna utca 23. szám alatti volt bölcsőde ingatlan hasznosítására, a csütörtöki városi közgyűlés elé kerülő javaslat eredménytelennek nyilvánítaná azokat, megismételtetve az eljárást. A 4675 négyzetméteres, a szakértők által 235 millió forint értékűre becsült ingatlant azzal a feltétellel hirdette meg a város, hogy arra 3 éven belül irodaházat kell építenie a nyertes pályázónak. Az ismert ingatlanfejlesztők, Boros József és Bana László is megvásárolták volna (250, illetve 237 millióért), de ebből, legalábbis úgy tűnik, most még nem lesz üzlet.

Eközben az önkormányzat, amelyik a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. révén maga is érdekeltté vált az irodaház-piacon, halad a Tüzér utcai 22 ezer négyzetméteres, három tömbös épülettel, amelyiknek szerdán leteszik az alapkövét.

Eredménytelenné nyilváníttatnák

Használaton kívüli épületként évek óta romlik a Barna utca bölcsőde állapota, amelyet a közelmúltban nyilvános pályázat útján hirdetett meg az önkormányzat. Kikötésként egyebek mellett azt fogalmazták meg, hogy a nyertesnek a 4675 négyzetméteres terület megvásárlástól számított 3 éven belül irodaházat kell felépítenie, a pályázatnak pedig tartalmaznia kell az ingatlanra vonatkozó beépítési javaslatot a fejlesztési elképzelésekről és arról is, hogy a beruházó miként oldaná meg a szomszédos óvoda parkolási igényeit.

Fotó: Molnár Péter

A szakértők az ingatlan forgalmi értékét mintegy 235 millió forintban határozták meg 50 ezer 294 forintos négyzetméterenkénti árral. A pályázati felhívásban a vételár alsó határát nem szabták meg.

Ha lett volna…

Az augusztusi pályázatbontáson kiderült: ketten szálltak ringbe az üzletért. A Boros József-féle Dilk Kft. 250 milliót kínált, a csütörtöki közgyűlésre készült előterjesztés szerint „A” kategóriás irodaház létesítésének szándékával, ám értékelhető beépítési javaslat nélkül. A Bana László vezette Dryvit Profi Kft. 237 millió forintot ajánlott egy 3 emeletes irodaház elképzelésével, plusz részletes beépítési tervet csatolt, s a dokumentum alapján ígérvénnyel is rendelkezik a leendő bérlőktől.

Mivel azonban a vonatkozó rendelet szerint a legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott pályázat mellett kell dönteni (ám az nem tartalmazott beépítési javaslatot), az előterjesztést jegyző polgármester javasolja a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítását új pályázati felhívás kiírásával.

Kétszáz plusz

Az előterjesztés szigorítana az új felhíváson. Így az ingatlan vételárának alsó határát 250 millió forintban szabnák meg, a nyertesnek pedig az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 2 éven belül fel kell húznia az irodaházat (az építési munkálatok 6 hónapon belüli megkezdésével).

Egy másik kitétel olyan bérlői nyilatkozatot kérne számon a pályázón, amelyben az adott cég vállalná: 2019-ben az irodaházban 200 fővel több embert foglalkoztatna, mint amennyit 2016-ban Debrecenben munkáltatott…

– Ratalics László –

