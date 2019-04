Újra lemezboltok napja, egyre több magyar résztvevővel

A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt április közepén, mindig szombaton. A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult, és legfontosabb eleme, hogy erre a napra számos ismert régi és új előadótól jelenik meg különleges vinyl (bakelit) kis- és nagylemez ritka felvételekkel.

Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén is lesznek e két boltban programok, és másutt is, a fővárosban, illetve több vidéki településen, az elmúlt évekhez képest jóval több helyen készülnek minikoncertekkel, a Record Store Day-re megjelenő kiadványokkal; számos CD-hez és LP-hez kedvezménnyel lehet hozzájutni.

Az 1989 óta létező Wave lemezboltban, a Révay közben szombaton három ingyenes akusztikus minikoncertet tartanak 15 órától. Fellép a Konyha, a Hippikiller Baksa-Soós Attilával és Szöllősi Lajossal, valamint Legát Tibor és Németh Róbert duója. Az 1997 óta működő Musiclandben, a hozzá szervesen kapcsolódó Neon Music Hungary szervezésében az Almássy téren is programok és 12 órától estig koncertek várják az érdeklődőket szombaton. Fellép a Felső Tízezer, Szabó Benedek és a Galaxisok, a skeemers, végül 18 órakor a Mayberian Sanskülotts. A budapesti helyszínek között lesz az elsősorban elektronikus zenéket árusító, Aradi utcai Deep hanglemezbolt, valamint a Tátra utcai Klinika is. Utóbbiban 19 óra 30 perctől az Anton Vezuv, Németh Róbert, Krizso (feat. Csordás Zita, Jónás Vera és Hegyi Dávid), illetve a Black Bartók zenél.

Kapcsolódik a Record Store Day-hez másnap, április 14-én a Dürer Kert havi rendezvénye, a LemezPiac is: itt fogja dedikálni a lemezboltok napjára megjelenő kislemezét (Akit a hazája nem szeretett) Bródy János, és szintén dedikálnak a Budapest Vinyl című hiphop-válogatás szereplői. Ugyancsak a RSD-re időzítve jelenik meg itthon a Black Bartók Live at Artemovszk 38 című koncert LP-je, Szabó Benedek és a Galaxisok (A nosztalgia vége) és a Felső Tízezer (Utálom a zenét) CD-je, Krizso, valamint Szeifert vs. Krash kislemeze és a skeemers EP-je.

Vidéken a debreceni Bakelitfutárban, a dorogi Kvantum Recordsban, a dunaújvárosi 777 Zeneboltban, valamint (lemezbolt hiányában) Sopronban a Deák téren egy mini lemezbörzén lesznek szombaton programok.

Az idei lemezboltok napjára Amerikában, Európában és Japánban korlátozott példányban több száz különleges kis- és nagylemez jelenik meg. Megvásárolható lesz többek között David Bowie három anyaga (Pin Ups; World of David Bowie, David Bowie & Marlene Dietrich), az Art of Noise doboza négy darab nagyalakú kislemezzel, Bob Dylan Blood on the Tracks című lemeze tesztváltozatának másolata, a Duran Duran 1984-es oaklandi koncertjének felvétele, Elton John Ray Cooperrel közös 1979-es moszkvai fellépésének hanganyaga, John Lennon Imagine című legendás albumának nyers stúdiómixe, Madonna két mixlemeze, akárcsak Lou Reed, Morrissey, Peter Gabriel, a Pink Floyd, a Police, Prince, a Rolling Stones, a Queen vagy a U2 néhány különleges kiadványa.

A lemezboltok napja idei nagykövete az idén 30 éves, Seattle-ből indult Pearl Jam. A grunge-rock csapat a Record Store Day történetében olyan legendák sorába lép a nagyköveti tisztségben, mint Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Dave Grohl, a Metallica, St. Vincent vagy a Run the Jewels.

