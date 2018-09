Újraindul könnyűzenei kurzus a Debreceni Egyetemen

Az ismert zenészeket soraiban tudó oktatóműhely és a Debreceni Egyetem országosan egyedülálló kurzusára szeptember 18-áig lehet jelentkezni – írja az unideb.hu.

– Az előző szemeszterben, amikor először dolgoztunk együtt a debreceni hallgatókkal ezen az országosan egyedülálló kurzuson, várakozásunkon felül teljesítettek. Mi magunk is meglepődtünk, amikor az amatőr fiatalok, akik soha életükben nem játszottak még zenekarban, néhány hónap közös munka után érett produkciókkal álltak színpadra a májusi záró gálakoncerten. Előzetesen az volt az elvárásunk, hogy három dalt tanuljanak meg az együttesek, amit messze túlszárnyaltak, 10-11 dalig jutottunk – idézte vissza az első tapasztalatokat Szakadáti Mátyás, a Kőbányai Zenei Stúdió dobfőtárgy- és zenekari gyakorlatvezetője kedd este, a Liszt teremben tartott bemutatón.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a Kőbányai Zenei Stúdió a most induló tanév első félévében is dobon, basszusgitáron, elektromos gitáron, billentyűs hangszereken játszó, valamint énekes fiatalok jelentkezését várja a szabadon választható kurzusra. Az egyéni képzés mellett zenekari gyakorlat is része az oktatásnak.

A diákok a Kőbányai Zenei Stúdió ismert zenésztanáraitól tanulhatnak, Szakadáti Mátyás (dob) mellett részt vesz a képzésben többek között Póka Egon (basszusgitár), ifj. Tornóczky Ferenc és Maróthy Zoltán (gitár), valamint Baricz Gergő (ének) is.

– Tavasszal csaknem 30 fiatallal dolgoztunk a könnyűzenei kurzuson. Most szeptembertől már tudjuk növelni a létszámot másfél-, akár kétszeresére is, ezt az óráknak helyet adó Könnyűzenei Képzési Központ teljes mértékben lehetővé teszi. A Füredi úti épület mindkét szintjén felszerelt, hangszigetelt próbatermek és stúdiók állnak rendelkezésre a magas szintű oktatáshoz – emelte ki Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja.

A könnyűzenei kurzusra a Debreceni Egyetem magyar és külföldi hallgatói, valamint külső érdeklődők is jelentkezhetnek, akik rendelkeznek valamilyen szintű zenei tapasztalattal. A jelentkezéseket 2018. szeptember 18-áig lehet leadni a Zeneművészeti Kar honlapján keresztül, az érdeklődőknek másnap, szeptember 19-én 16 órától szintfelmérő meghallgatást tartanak. A sikeresen felvételizők szeptember 24-én kezdik meg a munkát a Kőbányai Zenei Stúdió zenésztanáraival, a szemesztert pedig a tervek szerint gálakoncerttel zárják majd decemberben.

