Újra indul a „farkaskaland”

Bár az utóbbi években a cívisvárosi salakmotorsportot jelentő Debrecen Speedway SE felfüggesztette működését, szerencsére a hajdúságiak így sem maradnak egyik kedvenc sportjuk nélkül, hiszen megalakult – pontosabban újraéledt – a SpeedWolf Debrecen, mely korábban nagyon sikeres két esztendőt tudhatott magáénak. A régi-új klub vezetőségének legfontosabb terve, hogy felélesztve tetszhalott állapotából a debreceni salakmotorsportot újra több nemzetközi és hazai versenyen bőgjenek fel a motorok a legendás Gázvezeték utcai stadion oválján.

Első lépésben a Farkasok vezetése – a másik két magyarországi csapattal közösen – a szakág illetékeseivel egyeztetve vállalta, hogy öt olyan salakszórót igazol, akik az egyéni magyar bajnokság állandó résztvevőjeként mindhárom fordulójában elrajtolnak, ezzel is biztosítva, hogy legalább 16 motoros alkossa a mezőnyt. Ennek értelmében Kovács Roland, a lengyel Stanislaw Burza, az argentin Facundo Albin, az ukrán Marko Levisin és az orosz Jevgenyij Szajdullin bújik “farkasbőrbe” a szombaton 14.30-kor kezdődő nagyhalászi nyitófordulóban.

– Szerettünk volna más magyar versenyzőkkel is szerződést kötni, de nem egyszerű egy ilyen folyamat, ezért Roland mellé négy külföldi vaspapucsost igazoltunk, olyanokat, akikkel sikeresek lehetünk – árulja el Baráth Norbert, a klub ügyvezetője. – Mindegyik versenyzőnk más nemzetiségű, ami feltétlenül színesíteni fogja nem csak a rajtrácsot, hanem a versenyeket is. Akad közöttük nagy potenciállal rendelkező feltörekvő versenyző, és már komoly nemzetközi tapasztalattal bíró, a legjobb korban lévő “farkas” is. A célunk az, hogy visszacsöppenjünk a vérkeringésbe, kezdésként a hazai, idővel pedig majd a nemzetközi porondon. A nagyhalászi nyitányt is bizakodva várjuk, hiszen olyan versenyzőket igazoltunk, akiknek komoly esélye van arra, hogy ott legyenek a végelszámolásnál, mert annak nem láttuk értelmét, hogy csak a létszámot növeljük a színvonal helyett.

Ezt annyira komolyan gondoljuk, hogy én már a nagyhalászi viadaltól is azt remélem, több versenyzőnk is feláll majd a dobogóra”

– bizakodott az ügyvezető.

Jó beállításokkal várja a nyitányt

Az előző bajnokságot Magosi Norbert nyerte Benkő Roland előtt, ők nem váltottak magyar licencet. Kovács Roland tavaly a harmadik helyen végzett, ám most is kemény próbatételek várnak rá, ha szeretne dobogóra állni, mivel idén nyílt a bajnokság, tehát külföldi is nyerhet.

– Nehezen indult a szezon, de úgy néz ki, hogy már egyenesbe kerültem, a Speedwolf Debrecen színeiben fogok rajthoz állni – kezdte a Kelet-Magyarország érdeklődésére Kovács Roland, majd kitért a szabolcsi viadalra. – Igen erős a mezőny, természetesen mint minden versenyen, most is nyerni szeretnék. Komoly erőpróbák várnak rám, de minden tőlem telhetőt megteszek majd a sikeres szereplésért. Bízom benne, hogy a technikai problémák, a bukások elkerülnek, és akkor bármi lehet – nyilatkozta a vaspapucsos.

MSZ

A mezőny

Speedwolf Debrecen versenyzői: Kovács Roland, Stanislaw Burza (lengyel), Marko Levisin (ukrán), Facundo Albin (argentin), Jevgenyij Szajdullin (orosz)

Arenamoto Vasad versenyzői: Peter Chlupac (cseh), Jan Mihalik (szlovák), David Pacalaj (szlovák), Andrij Rozaljuk (ukrán), Michal Tomka (szlovák)

Nagyhalászi Motorsportért Egyesület versenyzői: Bárány Márk, Fazekas Dennis, Andrij Kobrin (ukrán), Milen Manev (bolgár), Sztaniszlav Melnyicsuk (ukrán)

