Újra Debrecenben dübörög a Tankcsapda

Elérkezett az egyetemi vizsgaidőszak, ez adta az apropóját annak, hogy egy kérdéssort állítottunk össze az év végi debreceni koncertekre készülő Tankcsapdának. A zenekar két tagja, Lukács Laci és Fejes Tomi is bátran állt be a tételhúzók sorába a Napló szerkesztőségében. Amikor a srácok meglátták az asztalra fektetett 12 fehér cetlit, először azt mondták: a régi, vizsgázós reflex ugyanúgy jelentkezett náluk, mint harminc évvel ezelőtt. Laci és Tomi jelest kapott, Sidlovics Gábor gitáros pedig – aki betegségre hivatkozva volt távol –, orvosi igazolás felmutatásával vizsgázhat majd a közeljövőben.

A rendhagyó vizsgán először Lukács Laci húzott tételt, majd felváltva válaszoltak a kérdésekre a rockerek.



Milyen volt a legelső próbátok?

Lukács Laci: A legelső próbánkra nem emlékszem, de az elsőkre igen. Abban az időszakban leginkább az együttlétek örömén volt a hangsúly, melyek kaotikus sörözésbe fulladtak. Ez az érzés a mai napig megmaradt, de már sokkal kevesebbet piálunk próbán. Manapság a gyakorlások sokkal inkább a zenéről szólnak. Az első időszakban a húszas éveinkben jártunk, ebben az életkorban mindenki a családjával él még, igyekszik minél több időt távol tölteni tőlük. Így voltunk mi is, ezért elég sokat lógtunk együtt.

Kinek van a legfurább szokása koncert előtt?

Fejes Tamás: Mindenkinek megvan a maga rituáléja, amikor elkezdődik a visszaszámlálás. Laci két órával, Sidi és én egy órával koncert előtt kezdünk el kávézni. Sidivel mindig bemelegítünk, Laci viszont nem szokott. Mindhármunknak megvannak a saját szokásaink, de létezik egy közös rituálénk: összekapaszkodunk, Laci háromtól visszaszámol, majd a helyszín nevét közösen kiabáljuk az öltözőben vagy a színpad mögött.

Hol rontják el a feloszló zenekarok?

Lukács Laci: Mivel a zenekarok emberekből állnak, napestig sorolhatnám a bukkanókat. Arról viszont még többet tudok mondani, hogy miért maradhatnak egyben, hiszen a Tankcsapda jövőre a harmincadik évét ünnepli. Nélkülözhetetlen az egymás iránti tisztelet, az elhivatottság, a hithűség, a zenéhez és a közönséghez fűződő viszony.

A Tankcsapda közel 30 éve alatt is voltak nehéz időszakok, mélypontok, amiket sikerült átvészelnünk. Mivel a zenekari lét is egy párkapcsolat, azt gondoljuk: nonszensz, hogy mindig minden tökéletesen működjön. Ahogy a házasságban, itt is az a lényeg, hogy megoldást találjunk. A Tankcsapda példája mindenképp ezt bizonyítja.”

Mi a kedvenc sportod, csapatod?

Fejes Tamás: Ezt a tételt Lacinak kellett volna húznia. A technikai sportokat kedvelem, a labdajátékok közül pedig az amerikai focit, az NFL-t. Mivel lokálpatrióta vagyok, követem a DVSC-t, de inkább a motor- és az autóversenyek érdekelnek. Olyan sportesemények vonzanak, amelyeket itthon nem igazán kísérnek figyelemmel, például a túramo­torversenyek. A MotoGP-t természetesen szeretem, baráti társaságban bokszot vagy K1-et nézek, de a ketrecharcban látható véres jeleneteknek már nem látom értelmét.

Hogyan kérte meg Laci a felesége kezét?

Lukács Laci: Ez magánéleti téma, amiről nem szoktam beszélni, de mivel ezt a tételt húztam, nem szeretném megkerülni a kérdést.

Tavaly karácsonykor, egy klasszikus családi ebéd közepette kértem meg a feleségem kezét.”

Mi az aranyszabály arra az esetre, ha próbán vagy megbeszélésen sincs egyetértés?

Fejes Tamás: Az elvünk az, hogy a kettő mindig több, mint az egy. Háromtagú a zenekar, ezért amire két ember szavaz, azt el kell fogadni. Ha valaki nem ért egyet azzal, amit a másik kettő gondol, és megszületik egy döntés, akkor is egy irányba toljuk a szekeret. Én is sok dolgot csináltam meg, amivel nem értettem egyet. Szerintem erről szól az alázat.

Tomi tavalyi esküvőjén mi volt a legextrémebb dolog?

Lukács Laci: Mivel az emberek általában hétvégén házasodnak, így már az sem volt hétköznapi, hogy szerdán volt a buli. Tomiék esküvője Wedding Fest néven futott, fellépőkkel, kajával, piával, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Összességében az esküvő is éppen olyan volt, mint amilyen Tomi és a felesége. Az asztalon elhelyezett koponyák és a felesége ruhája is mindenki számára extrém dolgok, de nekik és immár nekünk is ez a természetes.

Mit tennél, ha holnaptól betiltanák a Tankcsapdát?

Fejes Tamás: Csinálnánk egy másik zenekart más néven, földalatti mozgalomban. Ez nem kérdés. Amikor bekerültem a Tankcsapdába, tudtam, hogy ez a közeg az, amiben a legjobban élek. Mint amikor egy tenyészetben élő vadhalat bedobnak a Tiszába: éreztem, ez az, amibe természetszerűen születnem kellett volna. Azt gondolom, a Tankcsapdával járó minden egyes mozdulat az én közegem. Szóval, ha holnaptól betiltanának, kezdenénk elölről.

Szerinted miért fontos, hogy a közéleti személyiségek is végezzenek karitatív tevékenységet?

Lukács Laci: Segíteni bárkinek lehetőségében áll a pénztárcájától függően, ha akar. Viszont a közéleti személyiségeknek, legyen az színész, zenész vagy sportoló, felelőssége is van, mert sok emberre tud pozitív hatással lenni, így sokkal nagyobb hangsúlya van annak is, ha segít.

Jó hangulat volt az interjú alatt | Fotó: Kiss Annamarie

Fejes Tamás: Régebben csak úgy jótékonykodtunk, hogy nem adtuk hozzá az arcunkat, mert gyakran értéktelen celebek próbálnak akár beteg gyerekek mellé is állni, csak azért, hogy nagyobb figyelmet kapjanak. Természetesen sokkal több embert támogatunk, mint ahányról tud a közönség. A karitatív tevékenységre is igaz, meg kell találni az egyensúlyt, hogy a saját potenciálunkat hol tudjuk leginkább kamatoztatni. Vannak olyan helyzetek, mint például a böszörményi úti intézmény, ahová úgy érezzük, hangsúlyozottan oda kell állnunk. Azok az emberek, akiknek tényleg kell a segítség, rádöbbentettek minket arra, néha adnunk kell az arcunkat ahhoz, hogy az intézmény figyelmet és ezáltal támogatást kapjon. Jó érzés jónak lenni, mivel mindenki saját magának is ad pluszt, ha adakozik. Ha valaki készít egy tálca sütit, vagy a gyerekei nem használt játékait odaadja a rászorulóknak, az is nagy segítség lehet, emellett a saját lelkünknek is jót teszünk vele.

A Vagyok olyan szemét valójában kiről szól?

Fejes Tamás: Rólunk szól, mivel vagyunk annyira megátalkodottak, hogy a ránk ható nagy zenészek dolgait fel merjük használni. A Laci szövegei szabadságot adnak ahhoz, hogy mindenki úgy értelmezze, ahogy akarja. Minden embernek megvan a saját szemete, szóval mindenki énekelje ezt a dalt is torkaszakadtából és gondoljon arra, akire akar. Azon a platformon, ahol ebben a témában meg akarnak szorítani minket, meg kell küzdenünk. Semmilyen színtéren nem hátrálunk meg, ahogy eddig sem tettük, és ha bármilyen provokáció éri a zenekart, felvesszük a kesztyűt. Részben ez a Tankcsapda sikerének titka.

Mire számíthatnak azok, akik a december 29-ei Főnix Csarnokban megrendezendő, illetve roncsbáros szilveszteri bulira készülnek?

Lukács Laci: A két debreceni koncertet el kell választanunk egymástól: a Főnixben a Lukács Félévszázad záró koncertje lesz, ahol a dalokat megjelenési sorrendben játsszuk majd el.

A legfrissebbektől a legkorábbi dalokig minden korszakból, minden lemezről legalább egy-két dalt eljátszunk.”

Ez teljes pályaáttekintésként is tekinthető, meg lesz támogatva a főnixes koncertekre jellemző nagyon komoly látványtechnikával és hangzással, abban a minőségben, vagy még jobban, amit a közönség már megszokhatott. Minden évben arra törekszünk a főnixes koncertek előtt, hogy még jobb legyen, és emlékezetes maradjon. Külön kiemelném, hogy az idei dalválasztás kétharmada tavaly nem volt hallható a decemberi koncerten.

Fotó: Kiss Annamarie

A Roncs­ban évzáró szilveszteri buli lesz, sok olyan dalt is játszunk majd, amit a Főnixben nem.

Hogy álltok a „Legyél dobsztár”- kampánnyal?

Fejes Tamás: Ennek a történetnek egyszerű a mottója: megkaptuk a közönségtől, hogy azt az életet éljük, amit megálmodtunk. A felajánlott dobfelszerelést ezért mi is annak akarjuk odaadni, akinek ezzel az álma valósul meg. Nem függ sem kortól, sem szociális helyzettől, sőt még attól sem, hogy valaki tud-e dobolni vagy sem. Olyan kreatív pályamunkákat várunk, ahol nagyon jó sztorik hangzanak el. A pályázónak a videóban el kell mondania, hogy miért örülne, ha megnyerné a dobfelszerelést, mivel a hangszer eszmei értéke sokkal többet képvisel, mint a piaci ára. A bemutatkozó videók linkjét december 24-én éjfélig várjuk. Az eredményhirdetés a január elsejei budapesti koncertünk után várható.

– Szakál Dia –

Rockerek nagy szívvel Debrecen - A Tankcsapda és a DEKOM-mikulás közösen ajándékozták meg az otthon lakóit. Az idén is elhozta a Mikulást és vele együtt a karácsonyi meglepetéseit a Debreceni Egyetem karitatív szervezete, a DEKOM (Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoportja) az Észak-alföldi Régió gyermekotth... Tovább a cikkhez

Fejes dob nélkül Debrecen - A Tankcsapda dobosa egy fiatal tehetségnek ajándékozza egyedi gyártású és hangzású felszerelését. Lukács Laci „félévszázados” jubileumának éve igencsak mozgalmasra sikerült. Tavasszal a „Béoldal” turnéval vették be a klubokat, majd május elején a Vagyok olyan szemét című új dallal és k... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA