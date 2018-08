Újra Debrecen főterén pattog majd a labda

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a kosárlabdák pattogásától lesz zajos Debrecen főtere. Augusztus 29-től szeptember 2-ig újra a Nagytemplom előtt küzdenek meg egymással Európa legjobb 18 év alatti és a világ legjobb profi 3×3-as kosárlabdázói. A szervezők 2018-ban tovább emelik az esemény színvonalát, ugyanis ezúttal a World Tour Masters és az U18-as Európa-bajnokság mellett két kísérőrendezvény is színesíti a programot.

Alanyi jogon

Rögtön az első napon, augusztus 29-én lesz magyar érdekeltség, felvezetésként egy hatcsapatos női villámtornával kezdődik a kosárőrület, melyen a magyar válogatott is részt vesz. A szeptember közepén megrendezendő bukaresti Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapatunkban ezúttal is ott lesz a debreceni születésű Medgyessy Dóra és Szabó Petra is.

Augusztus 30–31-én a férfi profi csapatoké lesz a főszerep. A World Tour Masters debreceni fordulójába nem egyszerű bekerülni, csak világranglista pontok alapján, többállomásos selejtezőkből vagy szabadkártyával lehet bejutni. A World Tour Masters második napján a kontinens legjobb tizennyolc év alatti 3×3-asai is elkezdik a küzdelmeket. A magyar fiúk és lányok házigazdaként alanyi jogon indulhatnak. Az Eb-vel párhuzamosan U23 Nemzetek Kupája forduló is lesz.

